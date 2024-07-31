Ισραήλ: Ικανοποίηση μετά τη δολοφονία του αρχηγού της Χαμάς, Χανίγια

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει πει πολλά για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στο Ιράν, όμως η είδηση του θανάτου του καλωσορίστηκε από τους Ισραηλινούς που την είδαν ως μια σημαντική επιτυχία στον πόλεμο εναντίον της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης.

«Ο Ισμαήλ Χανίγια εξολοθρεύτηκε στην Τεχεράνη», αναφέρει ένα ταυτόσημο μπάνερ στη σχεδόν συνεχή ειδησεογραφική κάλυψη τεσσάρων μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων σήμερα.

Σχολιαστές και ειδικοί σχολιάζουν τις ικανότητες που απαιτήθηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια τέτοια δολοφονία και κάνουν υποθέσεις για τον πιθανό αντίκτυπο στον πόλεμο στη Γάζα και τις πιθανότητες επίτευξης μιας συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Στο Ισραήλ επικρατούσε εν πολλοίς ικανοποίηση, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι σκότωσε έναν από τους πιο υψηλόβαθμους ηγέτες της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ στη Βηρυτό ανταποδίδοντας μια φονική επίθεση στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα Γκολάν.

«Είναι μια καταπληκτική επιτυχία της υπηρεσίας πληροφοριών σε σύνδεση με τις επιχειρήσεις, που οδήγησε στο αποτέλεσμα, δήλωσε ο Άμος Γκίλαντ, πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος στον τομέα της άμυνας, στο Channel 12. «Σε ό,τι αφορά την εκτέλεση μπορούμε να πούμε ότι ήταν εντυπωσιακή, όποιος και αν την έφερε εις πέρας».

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει σχολιάσει τη δολοφονία του Χανίγια, ούτε και ο υπουργός Άμυνας. Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης ανήρτησε μια φωτογραφία του Χανίγια στο Facebook με τη λέξη "εξοντώθηκε" στο μέτωπό του.

Υφυπουργοί που δεν συμμετέχουν στον στενό κύκλο των αξιωματούχων ασφαλείας οι οποίοι παίρνουν τις στρατηγικές αποφάσεις χαιρέτισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την επιχείρηση, την ευθύνη για την οποία δεν έχει αναλάβει επίσημα το Ισραήλ.

Ο υπουργός Διασποράς Αμιχάι Τσίκλι ανήρτησε στο X βίντεο που δείχνει τον Χανίγια να παρακολουθεί μία εκδήλωση στην οποία το πλήθος φωνάζει «Θάνατος στο Ισραήλ». Ο Τσίκλι έγραψε: «Προσέχετε τι εύχεστε».

Η δολοφονία σημειώθηκε καθώς παραπαίουν οι διαπραγματεύσεις για μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που περιλαμβάνει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο.

Η Αίγυπτος και το Κατάρ, που μεσολαβούν στις συνομιλίες, είπαν πως η δολοφονία μπορεί να περιπλέξει τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός.

Το Ιράν και η Χαμάς απείλησαν με αντίποινα, όμως γα πολλούς το χτύπημα στον ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ καλωσορίστηκε ως μια ενδεχόμενη ενίσχυση των πιθανοτήτων τερματισμού του πολέμου.

«Πιστεύω πως είναι καλά νέα, τόσο η δολοφονία του Χανίγια όσο και η δολοφονία του δεύτερου στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ χθες. Είναι καλά νέα για το Ισραήλ, για τον κόσμο. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβάλουν επίσης στο τέλος του πολέμου και στην απελευθέρωση των ομήρων», δήλωσε ο Εϊτάν Γκουρέλ, 72 ετών, στο Τελ Αβίβ.

Ο Νετανιάχου είχε ήδη λάβει ώθηση στις δημοσκοπήσεις μετά την ομιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, και τα διαδοχικά χτυπήματα στη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς αποκατέστησαν την εικόνα του Ισραήλ που αναλαμβάνει δράση εναντίον των εχθρών του, δήλωσε ο Αβίβ Μπουσίνσκι, πρώην σύμβουλος επικοινωνίας του πρωθυπουργού.

«Ο λαός στο Ισραήλ χαίρεται που για πρώτη φορά, κάτι συνέβη πραγματικά», είπε. "Άρα πιστεύω ότι ο Νετανιάχου κέρδισε πολλά και θα το δούμε στις δημοσκοπήσεις. Δείχνει πως μπορεί ακόμη να ηγηθεί, δείχνει πως ξέρει τι κάνει και πως έχει κάποιου είδους σχέδιο".

Φωτογραφίες ανθρώπων που μοιράζουν γλυκά αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -- σε ένα σουπερμάρκετ της Ιερουσαλήμ στρώθηκε ένα τραπέζι με μπισκότα και γλυκίσματα για τους πελάτες που κάνουν τα ψώνια τους, με μια ταμπελίτσα που γράφει: «Ζήτω ο ισραηλινός λαός».

Το φόρουμ οικογενειών των Ισραηλινών ομήρων εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρει πως στηρίζει τις πρόσφατες «σημαντικές στοχοποιημένες εξοντώσεις» μαζί με στρατιωτικές επιτυχίες από τους προηγούμενους δέκα μήνες στη Γάζα.

«Όμως το Ισραήλ πρέπει να θυμάται πως δεν είναι δυνατό να επιτύχει τη νίκη χωρίς να χρησιμοποιήσει αυτές τις επιτυχίες προκειμένου να φέρει πίσω όλους τους ομήρους», είπε.

Η Σάι Ντίκμαν, η εξαδέλφη της οποίας Καρμέλ Γκατ είναι μία από τους 115 ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, δήλωσε πως μόνο μια συμφωνία μπορεί να τους φέρει όλους πίσω.

"Δεν ξέρω πώς οι ειδήσεις αυτές επηρεάζουν τη συμφωνία, αλλά εύχομαι, εύχομαι πραγματικά όλες οι δυνάμεις σε όλο τον κόσμο να συγκεντρωθούν ώστε να φέρουν τους ανθρώπους μας πίσω. Ελπίζω ότι οι πολιτικοί μας θα ξέρουν πώς να μετατρέψουν αυτές τις ειδήσεις σε απελευθέρωση των ομήρων".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

