Η ισραηλινή BlackCore φέρεται να παρενέβη σε εκλογές στη Γαλλία, τη Νέα Υόρκη και τη Σκωτία

Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η ισραηλινή εταιρεία BlackCore, η οποία θεωρείται ύποπτη για παρέμβαση στις δημοτικές εκλογές της Γαλλίας τον περασμένο Μάρτιο, να έχει εμπλακεί και στις εκλογές στη Νέα Υόρκη, τη Σκωτία, το Τόγκο και την Αγκόλα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της γαλλικής υπηρεσίας εντοπισμού παραπληροφόρησης Viginum.

Τον περασμένο μήνα, το Reuters είχε αποκαλύψει ότι οι γαλλικές αρχές υποπτεύονται πως η BlackCore βρισκόταν πίσω από διαδικτυακή εκστρατεία δυσφήμισης τριών υποψηφίων του αριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) ενόψει των δημοτικών εκλογών.

«Αυτός ο τρόπος δράσης δεν περιορίστηκε στις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία», δήλωσε ο επικεφαλής της Viginum, Μαρκ-Αντουάν Μπριγιάν. «Φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε και σε επιχειρήσεις ξένης ψηφιακής παρέμβασης σε άλλες χώρες ή περιοχές, όπως η Αγκόλα, το Τόγκο, οι εκλογές στη Σκωτία και οι δημοτικές εκλογές του 2025 στη Νέα Υόρκη», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.