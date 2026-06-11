Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με Όσμαν και Σενγκούν οι προεπιλογές της Τουρκίας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Γνωστή έγινε η προεπιλογή του Εργκίν Αταμάν στην εθνική ομάδα της Τουρκίας ενόψει των προκριματικών του Ιουλίου για το Μουντομπάσκετ 2027

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Εθνική Τουρκίας

Το απόγευμα της Πέμπτης (11/06) η Τουρκία ανακοίνωσε την προεπιλογή των παικτών ενόψει των δύο τελευταίων αναμετρήσεων για τον πρώτο γύρο των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Ανάμεσα στις κλήσεις του Εργκίν Αταμάν συμπεριλήφθηκε ο Τσέντι Όσμαν του Παναθηναϊκού, αλλά και ο άλλοτε σέντερ των «πράσινων», Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Παράλληλα, στην 18άδα των παικτών βρίσκονται τα ονόματα των ΝΒΑερς της χώρας, Άλπερεν Σενγκούν και Άντεμ Μπόνα.

Να σημειωθεί πως η Τουρκία βρίσκεται στην κορυφή του τρίτου ομίλου με ρεκόρ 4-0, έχοντας να δώσει ακόμη δύο ματς στα «παράθυρα» του Ιουλίου. Συγκεκριμένα, στις 2 του μήνα θα φιλοξενηθεί από τη Βοσνία, ενώ, τέσσερις ημέρες αργότερα θα υποδεχθεί την Ελβετία.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία μπάσκετ Μουντομπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark

Απόρρητο