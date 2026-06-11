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Μουντιάλ 2026: Οι αγώνες στις ΗΠΑ είναι ασφαλείς, αλλά ο κίνδυνος ενός «μοναχικού λύκου» παραμένει

Ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε πως αν ένας άνθρωπος δράσει μόνος του, δεν μπορεί να ελεγχθεί

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Μούλιν

Οι αγώνες που θα διεξαχθούν στις έντεκα αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα, «θα είναι πολύ ασφαλείς», αλλά «δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν μοναχικό λύκο», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν.

«Έχουμε πραγματικά κινητοποιηθεί. Όλες οι πόλεις μας που φιλοξενούν αγώνες έχουν πραγματικά συνεργαστεί. Οι αγώνες θα είναι πολύ ασφαλείς. (...) Είναι όσο πιο ασφαλείς γίνεται. Αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν μοναχικό λύκο», τόνισε σήμερα ο υπουργός της κυβέρνησης Τραμπ (Donald Trump) στο Fox News, συγκρίνοντας τους επερχόμενους αγώνες στα αμερικανικά στάδια με «78 Super Bowl σε 38 ημέρες».

Ο αξιωματούχος προσδιόρισε συγκεκριμένα την ζώνη «πριν την είσοδο στην περίμετρο ασφαλείας, κάτι που μας ανησυχεί πολύ». «Αλλά ενισχύουμε» την αστυνομική παρουσία εκεί, ανέφερε.

Έντεκα από τα δεκαέξι στάδια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 βρίσκονται στις ΗΠΑ, από τη Βοστώνη μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, συμπεριλαμβανομένων της Ατλάντα και του Κάνσας Σίτι. Ο πρώτος αγώνας που θα διεξαχθεί εκεί θα είναι οι ΗΠΑ εναντίον της Παραγουάης στο Λος Άντζελες αύριο Παρασκευή. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στα προάστια της Νέας Υόρκης.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 ΗΠΑ ασφάλεια
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