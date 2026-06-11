Η BlackRock μπαίνει με $5 δισ. στη SpaceX, σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές όλων των εποχών

Η SpaceX του Ίλον Μασκ προετοιμάζεται για μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές (IPO) όλων των εποχών, προχωρώντας στην πώληση μετοχών αξίας 75 δισ. δολαρίων σε μία μόνο κίνηση. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι ήδη έντονο, με πολλούς επενδυτές να ανταποκρίνονται θετικά, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η BlackRock φέρεται να κατέθεσε εντολή για αγορά μετοχών της SpaceX αξίας τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πηγές της WSJ που έχουν γνώση του ζητήματος, ενώ και άλλοι μεγάλοι διαχειριστές κεφαλαίων υπέβαλαν αντίστοιχα ιδιαίτερα υψηλές προσφορές. Αν και οι μεγάλες τοποθετήσεις σε δημόσιες εγγραφές είναι συνήθεις για τέτοιους θεσμικούς επενδυτές, τα συγκεκριμένα μεγέθη είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τις παραδοσιακές προσφορές.

Για να γίνει πιο αντιληπτό το μέγεθος της σύγκρισης, η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή της χρονιάς μέχρι στιγμής πριν από τη SpaceX ήταν αυτή της εταιρείας ημιαγωγών Cerebras, η οποία συγκέντρωσε συνολικά 5,55 δισ. δολάρια.

Οι ιδιώτες επενδυτές, από μόνοι τους, φέρονται να ζήτησαν μετοχές της SpaceX αξίας άνω των 70 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Παράλληλα, εντολές για συμμετοχή κατέθεσαν και κρατικά επενδυτικά ταμεία, καθώς και family offices, με μία μόνο οικογενειακή επενδυτική οντότητα να ζητά τοποθέτηση που ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια, όπως αναφέρουν άλλες πηγές.

Στις δημόσιες εγγραφές, οι επενδυτές συνήθως καταθέτουν εντολές μεγαλύτερες από το ποσό που πραγματικά επιδιώκουν να αποκτήσουν, γνωρίζοντας ότι σε μια έκδοση με υψηλή ζήτηση είναι απίθανο να καλυφθεί πλήρως η αρχική τους αίτηση. Το βιβλίο προσφορών για τη SpaceX έκλεισε την Τετάρτη, ενώ οι ανάδοχοι βρίσκονται ήδη στη διαδικασία κατανομής των μετοχών ενόψει της προγραμματισμένης εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο την Παρασκευή.

Ο Μασκ έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι ελπίζει να διαθέσει ένα μεγαλύτερο από το συνηθισμένο ποσοστό, πιθανώς έως και 30% περίπου, σε ιδιώτες επενδυτές.

Η έντονη ζήτηση καταγράφεται παρά την ασυνήθιστη προσέγγιση του Ίλον Μασκ στη διαδικασία της δημόσιας εγγραφής, καθώς και παρά μια σειρά γεγονότων που θα καθιστούσαν μια παραδοσιακή IPO πιο περίπλοκη.

Ο Μασκ προσέφερε στους επενδυτές μια τιμή σε μορφή «παίρνεις ή αφήνεις» στα 135 δολάρια ανά μετοχή, απορρίπτοντας τη συνήθη πρακτική των δημόσιων εγγραφών που περιλαμβάνει εύρος τιμών και σταδιακή διαμόρφωση με βάση το ενδιαφέρον της αγοράς. Παράλληλα, αναμένεται να διατηρήσει ένα πρωτοφανές επίπεδο ελέγχου στη SpaceX, κάτι που έχει προκαλέσει επικρίσεις από υποστηρικτές της εταιρικής διακυβέρνησης τις τελευταίες ημέρες. Η εταιρεία παραμένει επίσης μη κερδοφόρα, με την αποτίμησή της να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις προοπτικές του νεοσύστατου τομέα τεχνητής νοημοσύνης της, ύψους περίπου 1,77 τρισ. δολαρίων.

Εν τω μεταξύ, η αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε πτώση των χρηματιστηρίων την Τετάρτη, με τον δείκτη Dow Jones να καταγράφει τη χειρότερη συνεδρίασή του από τον Οκτώβριο, ενώ την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Τέτοιες εξελίξεις τείνουν να προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές ενόψει μιας δημόσιας εγγραφής και μπορεί να οδηγήσουν είτε σε καθυστερήσεις είτε σε μικρότερο μέγεθος της έκδοσης.

Πηγή: skai.gr

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