Κτιριακό συγκρότημα στα νότια προάστια της Βηρυτού βομβάρδισε σήμερα το απόγευμα το Ισραήλ, με στόχο υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ, ο οποίος εκτιμάται ότι σχετίζεται άμεσα με το πυραυλικό χτύπημα στο Γκολάν, την περασμένη εβδομάδα.

Μια πολύ ισχυρή έκρηξη ακούστηκε από τα νότια προάστια της Βηρυτού και πυκνός καπνός υψωνόταν από την περιοχή αυτή που θεωρείται προπύργιο της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters.

Όπως ισχυρίζονται οι Ισραηλινοί, ο διοικητής της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ έχασε τη ζωή του.

Ο εκπρόσωπος του IDF ανακοίνωσε ότι την Τρίτη σε μια στοχευμένη επιχείρηση δολοφονίας, μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στην περιοχή της Βηρυτού, υπό την καθοδήγηση της υπηρεσίας πληροφοριών AMN, και σκότωσαν τον Φουάντ Σουκρ «Σαγίντ Μουχσάν», τον ανώτερο στρατιωτικό διοικητή της Χεζμπολάχ, επικεφαλής του στρατηγικού σχηματισμού της τρομοκρατικής οργάνωσης και δεξί χέρι του Χασάν Νασράλα.

🔴ELIMINATED: Fuad Shukr "Sayyid Muhsan", Hezbollah’s Most Senior Military Commander and Hassan Nasrallah’s Right-Hand Man



Shukr has directed Hezbollah's attacks on the State of Israel since October 8th, and he was the commander responsible for the murder of the 12 children in… pic.twitter.com/1poIm4XSVm — Israel Defense Forces (@IDF) July 30, 2024

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, μία γυναίκα και ένα ακόμη άτομο έχασαν τη ζωή τους, ενώ υπάρχουν ακόμα πολλοί τραυματίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο στόχος των Ισραηλινών, ο διοικητής της Χεζμπολάχ, είναι ακόμα ζωντανός.

Δείτε βίντεο από το σημείο της έκρηξης:

📍Beirut: This targeted building in Haret Hreik doesn't look like a military target. It’s a residential area. #Lebanon #Haret_Hreik #Beirut pic.twitter.com/rpxz5wpLlf — Hamza Elbuhaisi (@hamzaelbuhaisi) July 30, 2024

🚨🇱🇧🇮🇱 BREAKING: A large explosion in Beirut's southern suburbs of Dahye, as a result of an Israeli strike.



The IDF says it carried out a targeted assassination of the Hezbollah commander 'responsible for the attack on Majd al-Shams' in Beirut. pic.twitter.com/nwJXuplWsh — Critical Content News (@CriticalCN) July 30, 2024

Manifestantes en Beirut. Gritan

"Aquí estamos Hussein". Hussein ibn Año es alguien importante para el Islam chii pic.twitter.com/f94OgbsDjw — Guillermo Calderón López (@G_CalderonLopez) July 30, 2024

🇱🇧 Manifestazione a sostegno di Hezbollah a Dahieh, nel sud di Beirut.



I manifestanti chiedono una reazione da parte di Hezbollah. pic.twitter.com/LynhakcVxD — Estero 24H 🌍 – Notizie dal Mondo 🗞️ (@estero24hnews) July 30, 2024

Η πόλη ήταν σε επιφυλακή τις τελευταίες ημέρες, αναμένοντας τα ισραηλινά αντίποινα για το πλήγμα στο κατεχόμενο Υψίπεδο του Γκολάν, από το οποίο σκοτώθηκαν 12 παιδιά και νέοι. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατηγορούν για αυτήν την επίθεση τη Χεζμπολάχ, η οποία ωστόσο αρνείται κάθε ευθύνη.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ένα πλήγμα στη Βηρυτό, σε αντίποινα για την επίθεση στα Υψώματα του Γκολάν, όπου σκοτώθηκαν 12 παιδιά.

Επρόκειτο για ένα «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον υψηλόβαθμου στελέχους της Χεζμπολάχ και συγκεκριμένα του διοικητή που ήταν υπεύθυνος για την επίθεση στο Γκολάν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ, στόχος ήταν ο διοικητής της Χεζμπολάχ, ονόματι Haj Mohsen, γνωστός και ως Fuad Shukr. Ο διοικητής της Χεζμπολάχ ήταν στη λίστα των καταζητούμενων από τον IDF για πολλά χρόνια, ενώ ήταν καταζητούμενος και από τις ΗΠΑ, καθώς φέρεται να είχε διαδραματίσει ρόλο σε μονάδες του ναυτικου των ΗΠΑ στη Βηρυτό, το 1983.

Μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στη Βηρυτό και πυκνός καπνός υψωνόταν από τα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας γύρω στις 19.40 (τοπική και ώρα Ελλάδας), ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο Reuters.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο την περιοχή όπου εδρεύει το Συμβούλιο Σούρα (αντίστοιχο του πολιτικού γραφείου) της Χεζμπολάχ, στη συνοικία Χαρέτ Χρέιτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

