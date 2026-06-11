Τίθεται σε εφαρμογή το σύμφωνο για μετανάστευση και άσυλο

Aπό τις 12 Ιουνίου 2026, θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το σύμφωνο, που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2024, αναθεώρησε ριζικά το πλαίσιο της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο και αποτελεί πλέον τον πυρήνα της νέας προσέγγισης της ΕΕ για τη μετανάστευση. Για πρώτη φορά, η ΕΕ διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μετανάστευση και το άσυλο, με ισχυρή προστασία των εξωτερικών συνόρων, δίκαιους και αυστηρούς κανόνες για το άσυλο, και με ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Η μετανάστευση είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα για το οποίο πρέπει να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση. Μια λύση αποτελεσματική, δίκαιη και σταθερή. Αυτό είναι που προσφέρει το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο: ασφαλέστερα εξωτερικά σύνορα, αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, και αποτελεσματικότερες διαδικασίες ασύλου και επιστροφών. Και προκειμένου να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις σχέσεις με τους εταίρους μας διεθνώς.»

Η ΕΕ έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στο θέμα της μετανάστευσης και του ασύλου, βασικό στοιχείο του οποίου είναι το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το σύμφωνο συνοδεύεται από δυναμική διπλωματία στον τομέα της μετανάστευσης, τεχνολογικά προηγμένη προστασία των συνόρων (με τη σταδιακή ανάπτυξη και την πλήρη εφαρμογή του συστήματος εισόδου-εξόδου), και νέους κανόνες για να γίνουν ταχύτερες και αποτελεσματικότερες οι επιστροφές, όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης. Η νέα προσέγγιση αποφέρει ήδη σαφή αποτελέσματα, καθώς οι παράνομες διελεύσεις των συνόρων έχουν μειωθεί κατά 55% σε σύγκριση με δύο χρόνια πριν.

Βασικά στοιχεία του συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο είναι η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων, οι σταθερές και δίκαιες διαδικασίες ασύλου, τα ενιαία πανευρωπαϊκά πρότυπα για τις συνθήκες υποδοχής, η ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης, και οι αυστηρές εγγυήσεις όσον αφορά την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

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