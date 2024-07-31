Να απομακρύνει την Χεζμπολάχ από θέσεις κοντά στα σύνορα στο νότιο Λίβανο επιδιώκει το Ισραήλ σύμφωνα με τον αρχηγό του επιτελείου των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων.

Όπως επισήμανε ο υποστράτηγος του ισραηλινού στρατού Χέρτσι Χαλέβι ο ισραηλινός στρατός είχε «την ευκαιρία να εξοντώσει τον Μοχσέν», γνωστό και ως Φουάντ Σουκρ, τον αναπληρωτή αρχηγό της Χεζμπολάχ ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Βηρυτό την Τρίτη. Ο Χαλέβι είπε ότι ήταν η υψηλότερη στρατιωτική προσωπικότητα στη Χεζμπολάχ και πολύ κοντά στον ηγέτη της ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν, Χασάν Νασράλα.

«Αυτός ο άνδρας είναι υπεύθυνος και έδωσε την εντολή για την επίθεση όπου σκοτώθηκαν 12 παιδιά το απόγευμα του Σαββάτου στο Majdal Shams, και για το άτομο που σκοτώθηκε χθες στο HaGoshrim κατά τις απογευματινές ώρες», είπε ο Χαλέβι.

«Δε θα αφήσουμε την κατάσταση να επιτρέψει την παρουσία της (Χεζμπολάχ) στα σύνορα, 200 μέτρα από τη Μετούλα ή από τη Στούλα ή από τη Ρος Χανίκρα», είπε ο Χαλέβι.

Πηγή: skai.gr

