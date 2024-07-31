Στη Μολδαβία συνελήφθησαν δύο αξιωματούχοι του κοινοβουλίου και της υπηρεσίας συνοριακής αστυνομίας ως ύποπτοι για προδοσία και συνωμοσία κατά της Μολδαβίας στις επαφές τους με ένα μέλος κάποιας ξένης πρεσβείας, που δεν κατονομάζεται, ανακοίνωσαν σήμερα οι εισαγγελείς.

Σε ανακοίνωση του το Γραφείο του Εισαγγελέα για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος και των Ειδικών Υποθέσεων, αναφέρει ότι ο ένας αξιωματούχος είναι ύποπτος για συλλογή και προώθηση πληροφοριών που θα χρησιμοποιούνταν κατά των συμφερόντων της Μολδαβίας. Ο άλλος είναι ύποπτος για συνωμοσία κατά της Μολδαβίας για προσωπικό όφελος, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

