Διδασκάλου: Η παραίτησή μου δεν συνδέεται με την υπόθεση της Πολεοδομίας

Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου απορρίπτει κατηγορηματικά δημοσιεύματα που συνδέουν την παραίτησή του με το υπό διερεύνηση σκάνδαλο της Πολεοδομίας.

Σε ανάρτησή του ο κ. Διδασκάλου αναφέρει ότι δεν έχει «οποιαδήποτε εμπλοκή» στην υπόθεση και τονίζει ότι η αποχώρησή του από τη θέση του γενικού γραμματέα ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης των προσώπων της πολιτικής ηγεσίας, έπειτα από επτά χρόνια παραμονής στο αξίωμα.

Παράλληλα, ο κ. Διδασκάλου υπογραμμίζει ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση ή ευθύνη με τη συγκρότηση και σύνθεση των συλλογικών οργάνων, επί των οποίων προήδρευε, ενώ προσθέτει ότι «όσον αφορά δε το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, που φέρεται εμπλεκόμενο, δεν είναι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού ούτε ανήκει σε αυτό, αλλά προτάθηκε στο ΥΠ.ΠΟ. από τον αρμόδιο φορέα, ως εκπρόσωπός του».

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Διδασκάλου:



Σε σχέση με διάφορα δημοσιεύματα που συσχετίζουν την παραίτησή μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού με τις αποκαλύψεις για το διερευνώμενο σκάνδαλο της Πολεοδομίας, δηλώνω κατηγορηματικά τα εξής:



1) Δεν έχω οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση.

2) Η παραίτηση μου ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται, καθόσον διατηρούσα επί 7 έτη τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Δεν συσχετίσθηκε ούτε μου ζητήθηκε λόγω της διερευνώμενης υπόθεσης. Αυτονόητα τέθηκε στην διάθεση της πολιτικής ηγεσίας, η οποία με διόρισε σε αυτή τη θέση και με διατήρησε, αξιολογώντας το έργο μου, σε κάθε μεταγενέστερη κρίση.

3) Δεν έχω οποιαδήποτε σχέση ή ευθύνη με τη συγκρότηση και σύνθεση των συλλογικών οργάνων, επί των οποίων προήδρευα, λόγω της ιδιότητάς μου, επί 7 έτη. Όσον αφορά δε το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, που φέρεται εμπλεκόμενο, δεν είναι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού ούτε ανήκει σε αυτό, αλλά προτάθηκε στο ΥΠ.ΠΟ. από τον αρμόδιο φορέα, ως εκπρόσωπός του.

4) Όσοι επιδιώκουν να με εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα, προφανώς δεν γνωρίζουν την πορεία, το ήθος και την εντιμότητά μου, αρχές και αξίες με τις οποίες εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μου. Η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς έρχεται από τους εργαζόμενους και τα μέλη των Συλλογικών Οργάνων στο Υπουργείο Πολιτισμού, με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ προκειμένου να επιτύχουμε ένα πολύ σημαντικό έργο, που αναγνωρίστηκε από όλους, προασπίζοντας πάντα το δημόσιο συμφέρον και την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας.



Πηγή: skai.gr

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