Βρετανός, που συνδέεται με τη βασιλική οικογένεια, σκοτώθηκε στην επίθεση στη Νέα Ορλεάνη

Βρετανός, ηλικίας 31 ετών, που ήταν προγονός της πρώην γκουβερνάντας των πριγκίπων Ουίλιαμ και Χάρι, βρίσκεται μεταξύ των 14 ανθρώπων που σκοτώθηκαν τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς στην επίθεση με όχημα στη Νέα Ορλεάνη, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία.

Ο Κάρολος είναι «βαθιά λυπημένος» από τον θάνατο του Έντουαρντ Πέτιφερ, μετέδωσε το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA. Ο βασιλιάς επικοινώνησε με την οικογένεια του θύματος για να διατυπώσει τα συλλυπητήριά του.

Ο Έντουαρντ Πέτιφερ ήταν προγονός της πρώην γκουβερνάντας των Ουίλιαμ και Χάρι, Τίγκι Λέιτζ Μπουρκ, η οποία είναι επίσης γνωστή με το όνομα Αλεξάντρα Πέτιφερ. Εκείνη παντρεύτηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 τον Τσάρλς Πέτιφερ, τον πατέρα του Έντουαρντ.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ενημερώθηκε επίσης για τον θάνατο του 31χρονου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε πως στηρίζει την οικογένεια του θύματος και τη βοηθά στη διαδικασία επαναπατρισμού της σορού του στη Βρετανία.

Η οικογένεια του Έντουαρντ είναι «συντετριμμένη από την τραγωδία του θανάτου του Εντ».

«Θα μας λείψει πάρα πολύ. Οι σκέψεις μας βρίσκονται μαζί με τις άλλες οικογένειες που έχασαν ένα μέλος της οικογένειάς τους έπειτα από αυτήν τη φοβερή επίθεση», συμπληρώνεται στην ανακοίνωση, που επικαλείται η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Δέκα τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 30 τραυματίστηκαν στην επίθεση, που σημειώθηκε στην τουριστική γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης, στις νότιες ΗΠΑ, εν μέσω των εορτασμών για τον νέο χρόνο.

Ο Αμερικανός πρώην στρατιωτικός, ο Σαμσούντ-Ντιν Τζαμπάρ, «εμπνευσμένος» από την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, έπεσε με το όχημά του πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος. Έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών με την αστυνομία.

