Τομίκο Ιτόκα: Πέθανε σε ηλικία 116 ετών ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, η Γιαπωνέζα Τομίκο Ιτόκα, απεβίωσε σε ηλικία 116 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η δημοτική αρχή της πόλης Ασίγια (νότια Ιαπωνία), όπου διέμενε.

Η Ιτόκα, που είχε τέσσερα παιδιά και πέντε εγγόνια, πέθανε στις 29 Δεκεμβρίου, στον οίκο ευγηρίας όπου διέμενε από το 2019, διευκρίνισε ο δήμος της Ασίγια σε ένα δελτίο Τύπου.

Γεννηθείσα την 23η Μαΐου του 1908 στην Οσάκα, σε κοντινή απόσταση από την Ασίγια, αναγνωρίστηκε ως ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο μετά τον θάνατο τον Αύγουστο του 2024 της Ισπανίδας Μαρία Μπράνιας Μορέρα σε ηλικία 117 ετών.

Η Τομίκο «Ιτόκα μας έδωσε θάρρος και ελπίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς ζωής της», σχολίασε ο δήμαρχος της Ασίγια Ριοσούκε Τακασίμα. «Την ευχαριστούμε για αυτό», επισήμανε ο 27χρονος αξιωματούχος.

Προερχόμενη από μια τρίτεκνη οικογένεια, παίκτρια του βόλεϊ κατά τα νεανικά της χρόνια, η Τομίκο Ιτόκα γνώρισε πολέμους, πανδημίες και τεχνολογικές επαναστάσεις.

Τα τελευταία χρόνια, λάτρευε τις μπανάνες και το Calpis, ένα πολύ δημοφιλές ποτό στην Ιαπωνία που βασίζεται στη γαλακτική ζύμωση, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της δημοτικής αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.