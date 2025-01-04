Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ απέτισαν φόρο τιμής μετά την επιβεβαίωση ότι ένας Βρετανός, θετός γιος μιας πρώην βασιλικής νταντάς, σκοτώθηκε στην τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Ορλεάνη την Πρωτοχρονιά.

Ο Έντουαρντ Πέτιφερ, 31 ετών, από την πόλη Τσέλσι, στο δυτικό Λονδίνο, τραυματίστηκε θανάσιμα στην τραγωδία, επιβεβαίωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Η θετή μητέρα του κ. Pettifer, Alexandra Pettifer - επίσης γνωστή ως Tiggy Legge-Bourke - ήταν νταντά του πρίγκιπα William και του πρίγκιπα Harry.

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας είπε: «Η Catherine και εγώ έχουμε συγκλονιστεί και λυπηθεί από τον τραγικό θάνατο του Ed Pettifer.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας παραμένουν στην οικογένεια Πέτιφερ και σε όλους εκείνους τους αθώους ανθρώπους που έχουν πληγεί τραγικά από αυτή τη φρικτή επίθεση».

Ο Βασιλιάς ενημερώθηκε για τον θάνατο του κ. Pettifer μέσω των επίσημων καναλιών, ήταν βαθιά λυπημένος και ήταν σε επαφή με την οικογένεια για να μοιραστεί προσωπικά συλλυπητήρια.

Ο πατέρας του κ. Pettifer, Charles, πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού, παντρεύτηκε την Legge-Bourke το 1999, λίγο αφότου είχε παραιτηθεί ως νταντά του William και του Harry.

Η οικογένεια παρέμεινε κοντά στους Βρετανούς βασιλείς και ο θετός αδερφός του κ. Pettifer και ο γιος της κυρίας Legge-Bourke, Tom, ήταν μια σελίδα στον γάμο του Πρίγκιπα της Ουαλίας το 2011.

Η οικογένεια του κ. Pettifer είπε ότι ήταν «συντετριμμένη» από τον θάνατό του.

«Ήταν ένας υπέροχος γιος, αδελφός, εγγονός, ανιψιός και φίλος για τόσους πολλούς», ανέφερε η οικογένεια σε μια δήλωση.

«Θα μας λείψει όλοι τρομερά. Οι σκέψεις μας είναι με τις άλλες οικογένειες που έχασαν τα μέλη της οικογένειάς τους εξαιτίας αυτής της τρομερής επίθεσης. Ζητάμε να μπορέσουμε να θρηνήσουμε την απώλεια του Εντ ως οικογένεια ιδιωτικά».

Πηγή: skai.gr

