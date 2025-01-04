Η FSB απέτρεψε «μεγάλη βομβιστική επίθεση» στο Γεκατερινμπούργκ - Συνέλαβε 4 νεαρούς

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε το Σάββατο ότι απέτρεψε μια μεγάλη επίθεση στην πόλη Γεκατερινμπούργκ και συνέλαβε τέσσερις εφήβους που σχεδίαζαν να πυροδοτήσουν βόμβα σε πολυσύχναστη περιοχή, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η FSB είπε ότι κατάσχεσε εξαρτήματα αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού και ότι οι ερευνητές στην περιοχή του Σβερντλόφσκ άνοιξαν ποινική έρευνα, ανέφεραν τα πρακτορεία.

Οι τέσσερις έφηβοι είναι Ρώσοι υπήκοοι γεννηθέντες το 2007 και το 2008, σύμφωνα με τη FSB, που δεν τους κατονόμασε.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας ανέφερε πως οι συλληφθέντες «συμμερίζονταν τις ιδέες μιας απαγορευμένης στη Ρωσία τρομοκρατικής οργάνωσης και σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατική ενέργεια χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό» σε χώρους κατάμεστους από κόσμο στο Γεκατερίνμπουργκ.

Συμπλήρωσε ότι δύο εκ των συλληφθέντων είχαν εμπλοκή σε εμπρησμό οχήματος του υπουργείου Εσωτερικών.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε ότι ο εμπρησμός σημειώθηκε την 22α Δεκεμβρίου του 2024.

Πηγή: skai.gr

