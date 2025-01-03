Ο Λευκός Οίκος εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει την ασφάλεια κατά την τελετή ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στις 20 Ιανουαρίου, ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος Τζον Κίρμπι, απαντώντας στις προειδοποιήσεις για πιθανές επιθέσεις με οχήματα εναντίον του πλήθους, όπως αυτή που σημειώθηκε στη Νέα Ορλεάνη.

Ο Κίρμπι είπε ότι ο Λευκός Οίκος ενημερώνει τον επόμενο σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, τον Μάικ Γουόλτς, για τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη για την επίθεση που εξαπέλυσε την Πρωτοχρονιά ένας βετεράνος του στρατού στη Νέα Ορλεάνη.

Την ίδια ημέρα, ένας Αμερικανός στρατιώτης βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο ανατινάχθηκε στο Λας Βέγκας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

