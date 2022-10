Βρετανός παιδόφιλος έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα λίγο πριν καταδικαστεί

Ο 48χρονος Μάθιου Τόμσον από το Μπάρνσλεϊ της Βρετανίας είναι καθ’ ομολογίαν παιδόφιλος και εκκρεμεί η ανακοίνωση της ποινής του.

Ο Τόμσον ομολόγησε και κατηγορείται για την σεξουαλική κακοποίηση δύο κοριτσιών και για παιδική πορνογραφία. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 18 Νοεμβρίου.

Μέχρι τότε, ο Τόμσον θα έρθει για διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κω.

Σύμφωνα με το αίτημα της δικηγόρου του στον δικαστή, ο Τόμσον είχε κανονίσει και προπληρώσει τις διακοπές του στην Κω πριν αποκαλυφθεί και κατηγορηθεί και θα ήθελε να πάει.

Μάλιστα, ο 48χρονος παιδόφιλος επρόκειτο να πετάξει σήμερα, Πέμπτη για το νησί και θα επιστρέψει στην Βρετανία στις 27 Οκτωβρίου.

Η δικηγόρος πρότεινε ως όρο της εγγύησης ο Τόμσον να εμφανιστεί στην αστυνομία του Barnsley στις 28 Οκτωβρίου, την αμέσως επόμενη μέρα της επιστροφής του και ο δικαστής το δέχτηκε.

