Νίγηρας: Η ECOWAS θα επέμβει στρατιωτικά αν δεν ανατραπεί το πραξικόπημα Κόσμος 17:21, 17.08.2023

Η περιφερειακή ομάδα δυτικοαφρικανικών κρατών ECOWAS είναι έτοιμη να επέμβει στρατιωτικά στον Νίγηρα εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες για την ανατροπή του πραξικοπήματος εκεί, είπε ανώτερος αξιωματούχος