Βρετανικές πηγές ασφαλείας: Ρώσοι πράκτορες απείλησαν να βλάψουν τις οικογένειες της Βάγκνερ

Οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών απείλησαν να βλάψουν τις οικογένειες των μισθοφόρων της ομάδας Βάγκνερ προτού ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν ακυρώσει την προέλασή του στη Μόσχα, μεταδίδει η Telegraph, που επικαλείται βρετανικές πηγές ασφαλείας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η συγκεκριμένη αφήγηση από τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξηγεί το γιατί ο Πριγκόζιν επέλεξε να ματαιώσει την ανταρσία το Σάββατο και να αποσύρει τους μαχητές του ενώ βρισκόταν λίγες ώρες μακριά από τη Μόσχα.

