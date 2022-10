Βρετανικά ΜΜΕ: Θέμα χρόνου η παραίτηση της Λιζ Τρας

Έκτακτη ροή ειδήσεων για τις εξελίξεις στο κόμμα των Συντηρητικών και την βαθύτατη πολιτική κρίση στην κυβέρνηση που αντιμετωπίζει η πρωθυπουργός Λιζ Τρας έχουν όλα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Με τη λέξη «χάος» να περιγράφει τις εξελίξεις κυκλοφορούν σήμερα αρκετές βρετανικές εφημερίδες, με τα άρθρα να αναφέρουν ότι η πρωθυπουργός έχει χάσει τον έλεγχο και την εμπιστοσύνη του κόμματος και της κυβέρνησής της.

Μέλος της Επιτροπής 1922 του Συντηρητικού Κόμματος, που θέτει τους κανόνες για την επιλογή και αλλαγή του ηγέτη των Τόρις, δήλωσε ότι οι πιθανότητες για την Λιζ Τρας να βγάλει την ημέρα ως πρωθυπουργός είναι εναντίον της, σύμφωνα με ρεπορτάζ δημοσιογράφου του δικτύου ITV.

Η Επιτροπή 1922 αναμένεται να συνεδριάσει αργότερα για να συζητήσει την κρίση ηγεσίας στους Τόρις, έγραψε στο Twitter ο πολιτικός συντάκτης του ITV Πολ Μπραντ.

