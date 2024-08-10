Χιλιάδες Βρετανοί συμμετείχαν σήμερα σε αντιρατσιστικές διαδηλώσεις έπειτα από δέκα ημέρες ρατσιστικών και ισλαμοφοβικών βίαιων ταραχών, στις χειρότερες ταραχές στη Βρετανία εδώ και 13 χρόνια.

Οι τελευταίες μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και ταραχοποιών συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας, ωστόσο η αστυνομία παραμένει σε επιφυλακή αυτό το Σαββατοκύριακο.

BREAKING: thousands marching through London against Reform UK and the far right #StandUpToRacism pic.twitter.com/SudARTvWRy — Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) August 10, 2024

Η βρετανική δικαιοσύνη επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά απέναντι στις ρατσιστικές ταραχές, απαγγέλλοντας μέσα σε μια εβδομάδα 300 κατηγορίες κατά ταραχοποιών για διάφορα εγκλήματα, μεταξύ των οποίων διαδικτυακές δημοσιεύσεις που τροφοδοτούν τη βία. Πάνω από 700 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Gary McFarlane, "Its impressive and it shows the strength of the anti racist majority in Britain"



"The truth has been shown that the majority of people in Britain are for a multicultural society and are against the violence of the racists and the fascists"



"For a moment it… pic.twitter.com/2rTGXPmyql — Farrukh (@implausibleblog) August 10, 2024

Χθες Παρασκευή, βρετανικό δικαστήριο επέβαλε την πρώτη μετά τις ταραχές ποινή φυλάκισης 20 μηνών σε έναν 28χρονο για υποκίνηση φυλετικού μίσους μέσω του διαδικτύου, με την βρετανική κυβέρνηση να στοχεύει στην αποτροπή και την πυγμή προκειμένου να βάλει τέλος στις ταραχές της ακροδεξιάς.

Ένα πρώτο κύμα αντιρατσιστικών διαδηλώσεων έγιναν την Τετάρτη, και τις επόμενες μέρες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ειρηνικά στους δρόμους, σε πολλές πόλεις κατά του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας.

Η μεγαλύτερη διαδήλωση σήμερα συγκέντρωσε πολλές χιλιάδες ανθρώπους στο Μπέλφαστ, την πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου η αστυνομία την περασμένη εβδομάδα κατέγραψε πολυάριθμες πράξεις που χαρακτήρισε ρατσιστικές.

Ένα τέμενος στο Νιούταουναρντς, ανατολικά του Μπέλφαστ, έγινε ξανά στόχος βανδαλισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την αστυνομία να δηλώνει ότι αντιμετωπίζει την υπόθεση ως ρατσιστικό έγκλημα.

Συγκεντρώσεις εκατοντάδων ανθρώπων γίνονται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο: Νιούκαστλ (βόρεια Αγγλία), Κάρντιφ (Ουαλία), Γλασκώβη και Εδιμβούργο (Σκωτία) μεταξύ πολλών άλλων.

Στο Λονδίνο, σχεδόν χίλιοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του αντιμεταναστευτικού και αντισυστημικού κόμματος Reform UK, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «όχι στον ρατσισμό, όχι στο μίσος». Δεν σημειώθηκαν επεισόδια στη συγκέντρωση αυτή.

🚨The Police have to Riot Gear On As Object Are Thrown At Them 🚨



10 Arrests Made so far at A Pro Palestinian Protest March In Central London



Wait until the End when their boss ( Mr Yellow Hat ) tells them to put their batons away .. I wonder who told the boss to tell them ? pic.twitter.com/82qA6REt58 — WeGotitBack 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧🇺🇸 (@NotFarLeftAtAll) August 10, 2024

«Δεν μου αρέσει όταν η ακροδεξιά βγαίνει στους δρόμους εξ' ονόματός μου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζέρεμι Σνέλινγκ, 64 ετών, που συμμετείχε σε μια διαδήλωση. «Είμαι υπέρ των ανοιχτών συνόρων και θεωρώ ότι πρόσφυγες είναι ένα καλό πράγμα».

«Είναι πολύ σημαντικό για τους μετανάστες σε αυτή τη χώρα να μας βλέπουν εδώ, λευκούς Βρετανούς, να λέμε: όχι, δεν ανεχόμαστε τη βία», τόνισε η Φίμπι Σιούελ, μια 32χρονη Λονδρέζα.

Η βία, που είχε στόχο τεμένη και κέντρα φιλοξενίας μεταναστών, ξέσπασε μετά την επίθεση με μαχαίρι που στοίχισε τη ζωή σε τρία κορίτσια στις 29 Ιουλίου στην πόλη Σάουθπορτ στη βορειοανατολική Αγγλία.

Η θρυαλλίδα των ρατσιστικών και ισλαμοφοβικών ταραχών ήταν ψευδείς ειδήσεις και φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο αναφορικά με την ταυτότητα του φερόμενου δράστη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.