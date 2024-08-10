Αεροπορική τραγωδία στη Βραζιλία: Επιβάτες που γλίτωσαν γιατί έχασαν την πτήση

Αίσθηση προκαλούν, στο περιθώριο της αεροπορικής τραγωδίας με 62 νεκρούς που σημειώθηκε χθες στη Βραζιλία, οι ιστορίες παρολίγον επιβατών της πτήσης 2283 που γλίτωσαν τον βέβαιο θάνατο από, το δίχως άλλο, παράξενο παιχνίδι της μοίρας.

Ένα ζευγάρι επιβατών που καθυστέρησε και έχασε «στο παρά πέντε» την επιβίβαση στο αεροπλάνο της Voepass Airlines που κατέπεσε στο Vinhedo της Βραζιλίας, την Παρασκευή, «σπάει τη σιωπή του» μη μπορώντας ακόμη να συνειδητοποιήσουν την απρόσμενη τύχη μπροστά στην φαινομενική, αρχικώς, ατυχία τους.

Ο Adriano Assis είχε τελειώσει τη βάρδια του στο νοσοκομείο που εργάζεται και έτρεχε να προλάβει την πτήση των 11:56 π.μ. στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο Cascavel στο Cascavel, Paraná για το Διεθνές Αεροδρόμιο São Paulo/Guarulhos.

Ο Assis είπε στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό πρακτορείο G1 ότι έφτασε στο γκισέ στις 9:40 π.μ. και παρατήρησε ότι δεν υπήρχαν υπάλληλοι.

Στάθηκε εκεί και ήπιε έναν καφέ κοιτάζοντας συνεχώς την οθόνη αναχώρησης και άφιξης για να δει αν βγαίνουν πληροφορίες για την πτήση.

«Όταν συνειδητοποίησα ότι ήταν ήδη 10:30, υπήρχε μια τεράστια ουρά», θυμάται.

«Περίμενα μέχρι τις 10:40 περίπου» περιγράφει προσθέτοντας ότι τότ,ε υπάλληλος τον ενημέρωσε ότι δε θα επιβιβαστούν άλλοι επιβάτες γιατί ήδη είχε περάσει μια ώρα.

Ο Assis είπε ότι παρακάλεσε να του επιτρέψουν να επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής του στο Σάο Πάολο.

«Εκείνη τη στιγμή, μάλωσα μαζί του...», αναφέρει συνοψίζοντας πως αυτός ο άνθρωπος του έσωσε τη ζωή.

«Έκανε τη δουλειά του γιατί... αν δεν την είχε κάνει... ίσως να μην ήμουν σε αυτή τη συνέντευξη», συνειδητοποιεί.

Ένας άλλος νεαρός άνδρας είπε πως αυτός και τρεις φίλοι του ήταν μεταξύ 10 επιβατών που περίμεναν από λάθος πύλη και δεν μπορούσαν να επιβιβαστούν στην πτήση.

Περιγράφει πως συνειδητοποίησε το λάθος τους γύρω στις 11 και όταν έφτασε στην πύλη δεν τον άφησαν να ανέβει στο αεροπλάνο παρά το γεγονός πως πάσχισε να τους πείσει για το αντίθετο, επιμένοντας επιτακτικά πως πρέπει να φύγει.

Αφού οι εκκλήσεις του δεν εισακουστήκαν, η αναχώρησή του αναπρογραμματίστηκε για αργότερα.

