Περισσότεροι από 76.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS

Ρωσικές δυνάμεις μάχονται εναντίον χιλιάδων ουκρανικών δυνάμεων σε βάθος έως και 20 χλμ εντός της περιφέρειας Κουρσκ, πέμπτη μέρα μετά τη μεγαλύτερη εισβολή ουκρανικών στρατευμάτων στη ρωσική επικράτεια από το ξέσπασμα του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022.

Μάλιστα, ο ρωσικός οργανισμός πυρηνικής ενέργειας ανακοίνωσε ότι η ουκρανική εισβολή θέτει σε κίνδυνο έναν τοπικό πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό.

«Οι ενέργειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων συνιστούν μια άμεση απειλή» για τον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, ανέφερε η Rosatom σε ένα δελτίο τύπου, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Αυτή τη στιγμή, υφίσταται ένας πραγματικός κίνδυνος πληγμάτων και προκλήσεων εκ μέρους του ουκρανικού στρατού», προστίθεται στο κείμενο.

Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom συζήτησε την κατάταση στη μονάδα πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή του Κουρσκ με την ΙΑΕΑ, μετά την εισβολή της Ουκρανίας, μεταδίδει σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Άλλωστε, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Γκρόσι έχει ήδη απευθύνει έκκληση, σε ένα δελτίο τύπου, να επιδειχθεί «η μέγιστη αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού ατυχήματος».

Την ίδια ώρα, ο ρωσικός στρατός «συνεχίζει να απωθεί την απόπειρα εισβολής από τα σύνορα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», έγινε γνωστό από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, που επισημαίνει ότι χρησιμοποίησε την πολεμική αεροπορία και το πυροβολικό για να πλήξει τα στρατεύματα και τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς της Ουκρανίας στη ρωσική επικράτεια.

Επιπλέον, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν πληρώματα αρμάτων μάχης να ανοίγουν πυρ εναντίον ουκρανικών θέσεων στην περιοχή του Κουρσκ, όπως και ένα νυχτερινό αεροπορικό πλήγμα.

Η ουκρανική επίθεση ξεκίνησε την Τρίτη το πρωί όταν μονάδες του στρατού του Κιέβου διέσχισαν τα σύνορα και διείσδυσαν στην περιοχή του Κουρσκ, προωθούμενες σε μια απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων, σύμφωνα με ανεξάρτητους αναλυτές.

