Καθώς οι ταραχές από ακροδεξιές ομάδες συνεχίζουν να συγκλονίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες ημέρες, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram έχει γίνει η βασική πηγή ανταλλαγής μηνυμάτων από τις ομάδες αυτές οι οποίες σχεδίαζαν επιθέσεις σε κέντρα μετανάστευσης και αντάλλαζαν εγχειρίδια για την κατασκευή μολότοφ.

Οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν αντιμετωπίσει έντονη κριτική για τη φιλοξενία εξτρεμιστικής ρητορικής που έχει πυροδοτήσει ένα κύμα βίαιων ταραχών στη Βρετανία μετά τη δολοφονία τριών παιδιών στο Σάουθπορτ έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στα τέλη Ιουλίου.

«Η ακροδεξιά, οι φασίστες και οι νεοναζί θεωρούν εδώ και καιρό το Telegram ως έναν ασφαλή χώρο για την ανταλλαγή των απόψεών τους», δήλωσε ο Μάθιου Φέλντμαν, ειδικός στον δεξιό εξτρεμισμό που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Γιορκ.

Σύμφωνα με το Politico, κανάλια που δημιουργήθηκαν στο Telegram μετά τις δολοφονίες στο Σάουθπορτ συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες μέλη και χρησιμοποιήθηκαν για την κινητοποίηση ακροδεξιών ταραχοποιών. Οι τοποθεσίες που κοινοποιήθηκαν στην εφαρμογή στοχοποιήθηκαν για εκτεταμένη βία και καταστροφή περιουσιών.

Οι ταραχοποιοί επιχείρησαν μεταξύ άλλων να κάψουν δύο ξενοδοχεία που στεγάζουν μετανάστες στο Ρόδερχαμ, στο Νότιο Γιορκσάιρ, και στο Τάμγουορθ, στο Στάφορντσάιρ, την περασμένη Κυριακή.

Το Telegram έκτοτε έκλεισε μερικά κανάλια του, συμπεριλαμβανομένου ενός με το όνομα "Southport Wake Up", το οποίο είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 13.000 μέλη. «Το Telegram επιτρέπει την ειρηνική έκφραση ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, αλλά οι κλήσεις για βία απαγορεύονται ρητά από τους όρους υπηρεσίας της Telegram», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση.

Αν και αρχικά η πλατφόρμα φαινόταν ότι θα άφηνε τους ακροδεξιούς να διατυπώνουν ανοικτά τις ακροδεξιές τους σκέψεις, η αφαίρεση καναλιών αυτή τη βδομάδα ήταν μια έκπληξη.

«Οι συντονιστές του Telegram παρακολουθούν ενεργά την κατάσταση και αφαιρούν κανάλια και δημοσιεύσεις που περιέχουν εκκλήσεις για βία», ανέφερε το Telegram.

Το Telegram ιδρύθηκε το 2013 από τους Ρώσους δισεκατομμυριούχους αδερφούς Pavel και Nikolai Durov. Το Telegram επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν ιδιωτικά, καθώς και να δημιουργούν ομαδικές συνομιλίες ή να ξεκινούν «κανάλια», δημόσιες ομάδες που μπορούν να μεταδώσουν μηνύματα σε έως και 200.000 άτομα.

Τα κεντρικά γραφεία της εφαρμογής βρίσκονται νόμιμα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, αλλά λειτουργεί εκτός Ντουμπάι.

«Έγινε πραγματικά, πολύ μεγάλο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν έγινε ένα πραγματικό σπίτι για τους συνωμοσιολόγους όλων των πλευρών, και χρησιμοποιήθηκε για τη δικτύωση και τη μίξη και την αναδημοσίευση του περιεχομένου τους», είπε ο Squirrell, ο οποίος εργαζόταν στο παρελθόν ως ανώτερος σύμβουλος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη βρετανική κυβέρνηση.

«Πολλά από αυτά τα δίκτυα δεν έφυγαν ποτέ μετά την πανδημία».

Η πλατφόρμα φιλοξενεί ένα ακροδεξιό κανάλι που δημιουργήθηκε από τον Stephen Yaxley-Lennon, πιο γνωστό ως Tommy Robinson, ο οποίος είχε αποκλειστεί από το Twitter, νυν Χ. Ο ακροδεξιός ταραξίας έχει επιστρέψει όμως τώρα στην πλατφόρμα η οποία βρίσκεται υπό τη διαχείριση του Μασκ.

