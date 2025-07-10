Ρώμη: Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας

Η Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας λαμβάνει χώρα φέτος στη Ρώμη, εστιάζοντας στην ενίσχυση του Κιέβου και στην ευρύτερη προσπάθεια ανοικοδόμησης μετά τον πόλεμο. Πάνω από 3.500 συμμετέχοντες – περιλαμβανομένων αρχηγών κρατών, κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων – συγκεντρώνονται στην Αιώνια Πόλη, ενισχύοντας τον διάλογο μέσω στρογγυλών τραπεζιών και διμερών επαφών.

Δυνατές παρουσίες και απουσίες στην ιταλική πρωτεύουσα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται ήδη στη Ρώμη, ενώ ανάμεσα στους ηγέτες που συμμετέχουν ξεχωρίζουν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την άλλη πλευρά, ηχηρές *"απουσίες"* χαρακτηρίζουν τη φετινή διοργάνωση: O Ντόναλντ Τραμπ δεν παρευρίσκεται προσωπικά – εκπροσωπείται από τον ειδικό απεσταλμένο του, Κιθ Κέλλογκ – ενώ απουσιάζει και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, παρά την *"προσωπική πρόσκληση"* της Τζόρτζια Μελόνι. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης από το Λονδίνο.

Οικονομικοί στόχοι: Πέρα από τα 16 δισ. ευρώ

Βασικός στόχος της φετινής Διάσκεψης είναι η συγκέντρωση ποσού που θα υπερβεί τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ, κεφάλαιο ρεκόρ που είχε συγκεντρωθεί στη Διάσκεψη του Βερολίνου το 2023. Παράλληλα, οργανώνεται και συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων στο Λονδίνο για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας.

Προκλήσεις και προσδοκίες: Πολιτικές και οικονομικές πτυχές

Η πρώτη ημέρα της Διάσκεψης είναι αφιερωμένη στις πολιτικές διαβουλεύσεις, ενώ η δεύτερη στην οικονομία και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές τονίζουν ότι οι ενδεχόμενες συμφωνίες για την ανοικοδόμηση ίσως συναντήσουν εμπόδια κατά την υλοποίηση. *"Η συνεχιζόμενη ρωσοουκρανική σύγκρουση και ο αβέβαιος ρόλος που ενδέχεται να διαδραματίσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο μέλλον, ενισχύουν τους προβληματισμούς."*

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, φιλοδοξεί μέσω αυτής της πρωτοβουλίας να αναδείξει τη γεωπολιτική βαρύτητα της κυβέρνησής της στην Ευρώπη και διεθνώς. Όπως σημειώνει, στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι επικρίσεις περί απομόνωσης και να διατηρηθεί ο εποικοδομητικός διάλογος με Παρίσι και Λονδίνο, παρά τις δυσκολίες.

