Εντείνονται οι εχθροπραξίες στη Γάζα

Καθώς οι εχθροπραξίες στη Γάζα κορυφώνονται, πηγές από τις διαπραγματεύσεις αφήνουν να εννοηθεί ότι αναμένεται επιμήκυνση των συνομιλιών τόσο στην Ντόχα όσο και στην Ουάσιγκτον. Υπαρκτό είναι το ενδεχόμενο να παραταθεί και η παραμονή του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με ανώτατο Ισραηλινό αξιωματούχο που συνοδεύει τον πρωθυπουργό Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον, «θα χρειαστούν μία με δύο εβδομάδες ακόμα για να επιτευχθεί συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα». Σε παρόμοιο μήκος κύματος, και ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι απαιτείται «λίγος χρόνος ακόμη» μέχρι να αρθούν τα αδιέξοδα που υπάρχουν στις διαπραγματεύσεις.

Διπλωματικές Ζυμώσεις και Παρασκήνιο

Οι συζητήσεις μεταξύ Ισραηλινών, Αμερικανών και Καταρινών συνεχίζονται τόσο στην Ντόχα όσο και στην Ουάσιγκτον. Η Χαμάς υποστηρίζει πως προτίθεται να απελευθερώσει δέκα ζωντανούς ισραηλινούς ομήρους, επιχειρώντας να διατηρήσει το θετικό κλίμα. Παρόλα αυτά, οι εξελίξεις δεν θεωρούνται ώριμες για άμεση συμφωνία. Ενδεικτικό της αβεβαιότητας αποτελεί το γεγονός ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβεν Γουίτκοφ, δεν μετέβη τελικά στο Κατάρ όπως είχε προγραμματιστεί, ενώ οι εχθροπραξίες κλιμακώνονται στη Λωρίδα της Γάζας.

Στρατιωτική Κλιμάκωση στην περιοχή Χαν Γιούνις

Το βράδυ της Τετάρτης (9/7), σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA, ένοπλη ομάδα της Χαμάς επιτέθηκε σε ισραηλινή στρατιωτική δύναμη στην Άμπασαν Αλ-Καμπίρα του Χαν Γιούνις. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 25χρονου Ισραηλινού εφέδρου και την προσπάθεια απαγωγής της σορού του, προτού ισραηλινή περίπολος ανταποδώσει με πυρά, με άγνωστο ακόμη αριθμό θυμάτων από τη Χαμάς. Η στρατιωτική ένταση συνεχίστηκε με εκτεταμένους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα, προκαλώντας τουλάχιστον 24 επιπλέον θανάτους.

Παρά την κλιμάκωση των γεγονότων, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επέλεξαν να δώσουν έμφαση σε δημοσιογραφικές διαρροές σχετικές με την παραμονή του Νετανιάχου στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενδέχεται να παρατείνει την παραμονή του έως και το Σάββατο (12/7), παρά το αρχικό πρόγραμμα επιστροφής του. Οι λόγοι δεν αφορούν μόνο την εξέλιξη των συνομιλιών για εκεχειρία. Ισραηλινές δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι εκπρόσωποι μουσουλμανικών χωρών της Αφρικής ενθαρρύνονται από την Ουάσινγκτον να συναντήσουν τον Νετανιάχου για την πιθανότητα εξομάλυνσης των διπλωματικών τους σχέσεων με το Ισραήλ.

