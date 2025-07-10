Ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) θα πρέπει να εγκαταλείψει τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά» για να επαναλάβει η Τεχεράνη τη συνεργασία της μαζί του όσον αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν έθεσε την περασμένη εβδομάδα σε ισχύ νόμο με τον οποίο αναστέλλεται η συνεργασία του Ιράν με τον ΔΟΑΕ και αυτός ανακοίνωσε ότι απέσυρε τους τελευταίους εναπομείναντες επιθεωρητές του από το Ιράν.

Οι σχέσεις ανάμεσα στο Ιράν και τον ΔΟΑΕ επιδεινώθηκαν μετά τον βομβαρδισμό από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο, με δεδηλωμένο στόχο να εμποδίσουν την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το Ιράν δηλώνει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει μόνον ειρηνικούς σκοπούς και αρνείται ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

«Η συνέχιση της συνεργασίας του Ιράν με τον οργανισμό (ΔΟΑΕ) εξαρτάται από το αν ο τελευταίος θα διορθώσει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά του όσον αφορά το ζήτημα των πυρηνικών», μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα δήλωση του Πεζεσκιάν στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα σε τηλεφωνική τους συνομιλία.

«Οποιαδήποτε επανάληψη επίθεσης (κατά του Ιράν) θα αντιμετωπιστεί με πιο αποφασιστική και λυπηρή απάντηση», πρόσθεσε ο Ιρανός πρόεδρος.

Η Τεχεράνη κατηγορεί τον ΔΟΑΕ ότι δεν καταδίκασε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ και ότι αυτός άνοιξε τον δρόμο για τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεών της με απόφαση που εξέδωσε στην οποία δήλωνε ότι το Ιράν παραβιάζει τις υποχρεώσεις του για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί οδήγησαν σε πόλεμο 12 ημερών που τερματίστηκε με εκεχειρία κατά τον οποίο το Ιράν εξαπέλυσε επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους στο Ισραήλ.

Έκτοτε οι επιθεωρητές του ΔΟΑΕ δεν έχουν μπορέσει να επιθεωρήσουν τις εγκαταστάσεις του Ιράν μολονότι ο επικεφαλής του οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι έχει δηλώσει ότι είναι η ύψιστη προτεραιότητά του.





