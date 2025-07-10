Εντείνει τις προσπάθειες το Βερολίνο για την ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να δηλώνει την Πέμπτη από τη Ρώμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αγορά συστημάτων Patriot, τα οποία η Γερμανία σκοπεύει να παραχωρήσει στην Ουκρανία.

«Είμαστε επίσης έτοιμοι να αγοράσουμε επιπλέον συστήματα Patriot από τις ΗΠΑ ώστε να τα διαθέσουμε στην Ουκρανία», δήλωσε ο Μερτς σε συνέδριο για τη στήριξη της Ουκρανίας, όπου συζήτησε για την αεράμυνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους ηγέτες.

Ο Μερτς ανέφερε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα να εγκρίνει την αποστολή των Patriot, ενώ πρόσθεσε ότι «οι Αμερικανοί χρειάζονται μερικά για δική τους χρήση, αλλά έχουν και πολλά. Δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί αν θα γίνει τελικά η αποστολή».

Ειδικότερα, ο Γερμανός Καγκελάριος σε μια δραματική έκκληση προς τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη Διάσκεψη για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, τον κάλεσε να σταθεί στο πλευρό της Ευρώπης στην υπεράσπιση της Ουκρανίας.

«Μείνετε μαζί μας, μείνετε με τους Ευρωπαίους», δήλωσε ο Μερτς. «Αναζητούμε μια σταθερή πολιτική τάξη σε αυτόν τον κόσμο. Μείνετε μαζί μας, στη σωστή πλευρά και στη σωστή σελίδα της κοινής μας ιστορίας» σημείωσε.

Οι στήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, καθώς η κυβέρνησή του Ντόναλντ Τραμπ καθυστερεί να υποστηρίξει ένα νέο, ισχυρό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εξετάζεται στη Γερουσία των ΗΠΑ. Στις αρχές Ιουλίου, το Πεντάγωνο ανέστειλε τις αποστολές ορισμένων πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας και άλλων κατευθυνόμενων πυρομαχικών προς την Ουκρανία.

Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα, ηγετικά στελέχη της αμερικανικής Γερουσίας δήλωσαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να στηρίξει το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν εκ νέου τις αποστολές όπλων που είχαν προηγουμένως παγώσει. Η εξέλιξη αυτή έχει αναζωπυρώσει τις ελπίδες στην Ευρώπη ότι η υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ προς την Ουκρανία γίνεται πιο σταθερή, τη στιγμή που η Ρωσία εντείνει τους βομβαρδισμούς της.



