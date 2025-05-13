Ένα ειδικό τεύχος με γυναίκες «σημαδεμένες» από τον πόλεμο – ακρωτηριασμένες, με ουλές και σημάδια από εγκαύματα – κυκλοφόρησε το ουκρανικό Playboy. Στις σελίδες του ποζάρουν με αυτοπεποίθηση στρατιωτικοί αλλά και γυναίκες πολίτες που επιβιώσουν από τις βόμβες και δείχνουν τη δική τους, μοναδική ομορφιά.

Στο εξώφυλλο ποζάρει η Αναστάζια Σάβκα, η οποία υπηρέτησε στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ως ελεύθερη σκοπευτής στην 118η Ταξιαρχία.

Στις 28 Νοεμβρίου 2023, τραυματίστηκε σοβαρά από νάρκη στο μέτωπο της Ζαπορίζια, με αποτέλεσμα να χάσει το πόδι της. Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και απέκτησε προσθετικό μέλος. Από το καλοκαίρι του 2024, είναι αρραβωνιασμένη με τον Ολεξίι Λεβτσένκο έναν συμπολεμιστή της που γνώρισε στο κέντρο αποκατάστασης.

«Αυτές οι γυναίκες κοιτάζουν στον φακό για να πουν "είμαι όμορφη. Και είμαι άξια αγάπης"» αναφέρει στην ανάρτησή του το ουκρανικό Playboy.

Το φωτογραφικό πρότζεκτ μιλά για τη γυναικεία δύναμη που δεν εξαφανίζεται μετά από τραύμα, την ομορφιά που δεν αλλάζει με ένα προσθετικό μέλος ή μία ουλή και την αποδοχή χωρίς προκατάληψη.

«Αυτή η ομορφιά δεν είναι για σύγκριση. Είναι για να εμπνέει» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.