Ο Ισραηλινοαμερικανός όμηρος που απελευθερώθηκε θα συναντηθεί με τον Τραμπ στο Κατάρ - Βίντεο

Ο 21χρονος Ινταν Αλεξάντερ θα ταξιδέψει με την οικογένεια του από το Ισραήλ στη Ντόχα, για να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο 

Η Χαμάς απελευθέρωσε χθες τον 21χρονο Ισραηλινοαμερικανό όμηρο Ίνταν Αλεξάντερ, ο οποίος βρίσκεται πλέον σώος σε νοσοκομείο του Τέλ Αβίβ, αφού επανενώθηκε με την οικογένεια του μετά από 584 ημέρες σε αιχμαλωσία. 

Ο νεαρός Ίνταν είναι καλά στην υγεία του και η εμφάνισή του δεν εμπνέει ανησυχία, όπως είχε συμβεί με την τελευταία απελευθέρωση ομήρων, που έδειχνα σχεδόν σκελετωμένοι και απίστευτα ταλαιπωρημένοι.

Ο 21χρονος είναι ο τελευταίος επιζών όμηρος των ΗΠΑ που κρατούνταν  στη Γάζα και αφέθηκε ελεύθερος χάρη στον Ντόναλντ Τραμπ – ως μια «χειρονομία καλής θέλησης» της Χαμάς απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, για τη διαμεσολάβησή του στις συνομιλίες. 

Όπως ανακοίνωσε η οικογένεια του Ίνταν, ο ελεύθερος πια Ισραηλινοαμερικανός θα ταξιδέψει σε λίγες ημέρες στο Κατάρ για να συναντηθεί εκεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Αμερικανού πρόεδρου στη Μέση Ανατολή

«"Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συναντήσει τον Τραμπ, ο οποίος κατέβαλε κάθε προσπάθεια και είναι καλός απεσταλμένος του Αγίου, ευλογημένος να είναι. Δόξα τω Θεώ, η διοίκηση νοιάστηκε γι 'αυτόν» δήλωσε η γιαγιά του Αλεξάντερ, Βάρντα Μπεν Μπαρούχ, σύμφωνα με το Ynet.

