Βρετανία: Οι αρχές ερευνούν την πυρκαγιά στην οικία του Στάρμερ

Κανείς δεν τραυματίστηκε - Η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε ενώ προκάλεσε ζημιές σε μια πόρτα - Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 3:30 τη νύχτα ώρα Ελλάδος

Στάρμερ

Η βρετανική αστυνομία ερευνά το περιστατικό της πυρκαγιάς στην οικία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στο βόρειο Λονδίνο, ανέφερε τη Δευτέρα η εφημερίδα Times, προσθέτοντας ότι κανείς δεν τραυματίστηκε και η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε ενώ προκάλεσε ζημιές σε μια πόρτα.

Οι Times ανέφεραν ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στις 3:30 τη νύχτα ώρα Ελλάδος.

