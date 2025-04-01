Κάθε πρόσωπο που εργάζεται για το ρωσικό κράτος στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει στο εξής να καταγραφεί σε μητρώο στο πλαίσιο ενός συστήματος παρακολούθησης των «ξένων επιρροών» που αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το καλοκαίρι, σε αντίθετη περίπτωση θα τιμωρείται με φυλάκιση, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση.

Κάθε πρόσωπο «που ασκεί μια δραστηριότητα στο πλαίσιο συμφωνίας» με ορισμένα όργανα του ρωσικού κράτους θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο μητρώο του Συστήματος Καταγραφής Ξένης Επιρροής (FIRS), δήλωσε ο υπουργός αρμόδιος για την Ασφάλεια Νταν Τζάρβις ενώπιον των βουλευτών.

Το μέτρο αυτό έχει ήδη προβλεφθεί για τα πρόσωπα που εργάζονται για λογαριασμό του ιρανικού κράτους.

Το συγκεκριμένο σύστημα παρουσιάζεται ως ένα εργαλείο στην υπηρεσία της εθνικής ασφάλειας στη Βρετανία, που σκοπεύει να καταπολεμήσει τις ξένες επιρροές. Η Ρωσία θα τοποθετηθεί στο πιο αυστηρό επίπεδο του FIRS.

«Η Ρωσία αντιπροσωπεύει σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε ο Τζάρβις.

«Τα τελευταία χρόνια, η Ρωσία διεξήγαγε μια όλο και πιο εχθρική πολιτική απέναντι στη Βρετανία και τα συμφέροντά της: όχληση των διπλωματών, κακόβουλες παρεμβάσεις και κυβερνοεπιχειρήσεις, στρατολόγηση κατασκόπων για να διαπράττουν εμπρησμούς και δολιοφθορές στο βρετανικό έδαφος», απαρίθμησε ο επικεφαλής της διπλωματίας Ντέιβιντ Λάμι, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Αντίθετα, το Λονδίνο θα ζητήσει από τα πρόσωπα που συνδέονται με τις «συνιστώσες του ρωσικού κράτους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του, του κοινοβουλίου του, όλα τα ρωσικά υπουργεία και τις υπηρεσίες τους, καθώς και τις υπηρεσίες πληροφοριών» να δηλώσουν την παρουσία τους εάν βρίσκονται στο βρετανικό έδαφος.

Εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία ή τους εκπροσώπους του δικαστικού συστήματος, το μέτρο θα αφορά επίσης τα πρόσωπα που έχουν σχέση με «αρκετά πολιτικά κόμματα που ελέγχονται από τη Ρωσία, εκ των οποίων η Ενωμένη Ρωσία», κόμμα του πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στις αρχές Μαρτίου, το Λονδίνο είχε ήδη τοποθετήσει το Ιράν, τις υπηρεσίες πληροφοριών του και τους Φρουρούς της Επανάστασης στο υψηλότερο επίπεδο του FIRS, στην ίδια κατηγορία με τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

