Γαλλία: Η Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της καταγγέλλουν χειραγώγηση του «συστήματος»

Η Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της κατήγγειλαν σήμερα χειραγώγηση του «συστήματος», την επομένη της δικαστικής απόφασης κατά της επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, απόφαση που πυροδότησε αναταράξεις στη γαλλική πολιτική σκηνή.

Δικαστήριο του Παρισιού καταδίκασε χθες τη Λεπέν για κατάχρηση δημόσιου χρήματος επειδή χρησιμοποιούσε από το 2004 ως το 2016 κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία λάμβανε για συνεργάτες των ευρωβουλευτών του Εθνικού Συναγερμού, για να πληρώνει, μέσω εικονικών συμβάσεων, στελέχη του κόμματός της.

Της επιβλήθηκε απαγόρευση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια, με άμεση ισχύ και ποινή 4ετούς φυλάκισης (δυο χρόνια με αναστολή, δυο χρόνια κατ’ οίκον κράτησης) και πρόστιμο 100.000 ευρώ. Η ίδια έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Αυτή η καταδίκη θέτει σε κίνδυνο την υποψηφιότητα της 56χρονης πολιτικού για τις προεδρικές εκλογές του 2027, για τις οποίες παρουσιάζεται από δημοσκοπήσεις ως φαβορί.

Λαϊκιστές και ακροδεξιοί ηγέτες από όλο τον κόσμο, από το Κρεμλίνο, την Ουάσινγκτον, την Ιταλία μέχρι την Ουγγαρία προέτρεξαν προς υπεράσπιση της Λεπέν, καταδικάζοντας την εις βάρος της καταδικαστική απόφαση. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο Ιταλός αντιπρόεδρος Ματέο Σαλβίνι, πρόεδρος της ακροδεξιάς Λέγκας, ο Ολλανδός ακροδεξιός πολιτικός Γκεερτ Βίλντερς, ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Μπολσονάρο, ο Ίλον Μασκ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Καταγγέλλοντας «παρέμβαση δικαστών στις προεδρικές εκλογές του 2027», η Λεπέν επιτέθηκε σήμερα στο «κατεστημένο» που «έριξε μια πυρηνική βόμβα» εναντίον της.

«Αν καταφεύγουν σε τέτοια ακραία μέτρα εναντίον μας, είναι προφανές ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα να κερδίσουμε τις εκλογές», είπε σε βουλευτές του κόμματός της η βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού (RN), αναφερόμενη στις προεδρικές εκλογές του 2027. «Θα είμαστε εκεί μέχρι τη νίκη», είπε.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος του ακροδεξιού γαλλικού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, ο Ζορντάν Μπαρντελά κατήγγειλε «την τυραννία των δικαστών», αν και καταδίκασε «τις απειλές, τις ύβρεις και τις προσβολές» εις βάρος τους.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού τόνισε ότι προσφέρει την «άνευ όρων, αμέριστη υποστήριξή του» στους δικαστές που εξέδωσαν την ετυμηγορία κατά της Λεπέν. Έκρινε ότι η κυβέρνηση «δεν έχει δικαίωμα» να «ασκεί κριτική» σε μια δικαστική απόφαση.

«Η δικαιοσύνη δεν είναι πολιτική, η απόφαση αυτή δεν είναι πολιτική απόφαση, αλλά δικαστική, και ελήφθη από τρεις ανεξάρτητους, αμερόληπτους δικαστές», δήλωσε σήμερα ο ένας από τους δύο ανώτατους δικαστικούς της Γαλλίας, ο Ρεμί Έιντς, αντιδρώντας στις επικρίσεις για την καταδίκη της Λεπέν.

Η απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού έχει πυροδοτήσει ανάμεικτες αντιδράσεις από τη γαλλική πολιτική τάξη, με ορισμένους από τη δεξιά και τη ριζοσπαστική αριστερά να δηλώνουν αντίθετοι ή να κρατούν αποστάσεις από την απόφαση των δικαστών, ενώ σοσιαλιστές, περιβαλλοντολόγοι και κομμουνιστές ζητούν τήρηση του νόμου.

Η Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην καταδικαστική της απόφαση ελπίζοντας σε νέα δίκη εντός χρονικού πλαισίου που θα της επιτρέψει -αν κερδίσει την ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης - να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράρ Νταρμανέν ζήτησε τη διεξαγωγή της δίκης εντός του «πιο εύλογου εφικτού χρόνου», ενώ υπενθύμισε ότι «θα εναπόκειται στο Εφετείο του Παρισιού, το οποίο είναι απολύτως ανεξάρτητο (…) να ορίσει την ημερομηνία για αυτήν την έφεση».

Σύμφωνα με τα συνήθη χρονοδιαγράμματα του γαλλικού δικαστικού συστήματος, αυτή η πιθανή δίκη δεν αναμένεται να διεξαχθεί για τουλάχιστον ένα χρόνο, με μια απόφαση να αναμένεται πολλές εβδομάδες αργότερα.

Συλλαλητήριο «υποστήριξης» της Λεπέν θα διοργανωθεί στο Παρίσι την Κυριακή, ανακοίνωσε ο Εθνικός Συναγερμός (RN).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

