Μικρή περαιτέρω βελτίωση παρουσίασε η υγεία του πάπα Φραγκίσκου

Το Βατικανό έκανε γνωστό σήμερα ότι περαιτέρω ελαφρά βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης πριν από εννέα ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, η βελτίωση αυτή αφορά τις πνευμονικές λοιμώξεις, ενώ οι τιμές των εξετάσεων του αίματος του ποντίφικα παραμένουν εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Ο Φραγκίσκος εργάζεται κάθε μέρα στο γραφείο του, ενώ ελαφρά πρόοδος καταγράφεται και στην εκφορά του λόγου του. Συνεχίζει, βέβαια, να συνεργάζεται με τους γιατρούς και να κάνει καθημερινές ασκήσεις φυσιοθεραπείας.

Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί αν ο Αργεντινός πάπας την ερχόμενη Κυριακή θα ευλογήσει και θα χαιρετήσει τους πιστούς που θα συγκεντρωθούν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

