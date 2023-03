Μεγάλα προβλήματα από τη καταιγίδα «Λαρίσα» στη Βρετανία - Παγιδευμένοι οδηγοί όλη νύχτα (βίντεο - φωτογραφίες)

Παγιδευμένοι επί περισσότερο από επτά ώρες έμειναν τη νύχτα εκατοντάδες οδηγοί στον αυτοκινητόδρομο M62 στην κομητεία Λάνκασιρ της βορειοδυτικής Αγγλίας καθώς το χιόνι και ο πάγος δημιούργησαν ολισθηρότητα στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα νταλίκες να διπλώσουν και να μπλοκάρουν την κυκλοφορία.

Στη βόρεια Αγγλία, στη βόρεια Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία από το βράδυ της Πέμπτης επικρατούν συνθήκες σφοδρής χιονοκαταιγίδας, η οποία μάλιστα έλαβε την ονομασία «Καταιγίδα Λαρίσα» από τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι επικίνδυνες συνθήκες περιλαμβάνουν χιόνι που προβλέπεται ότι σήμερα θα φτάσει έως και τα 40 εκατοστά σε κάποιες περιοχές και ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 80 χιλιομέτρων την ώρα.

Για το λόγο αυτό σε ισχύ είναι δύο πορτοκαλί προειδοποιήσεις για «σοβαρή διατάραξη» των μεταφορών και της ηλεκτροδότησης στη βόρεια Αγγλία και βόρεια Ουαλία.

Παράλληλα το Μετεωρολογικό Γραφείο έχει εκδώσει τέσσερις υποδεέστερης σοβαρότητας κίτρινες προειδοποιήσεις για χιόνι και πάγο στη Β. Ιρλανδία και σε ορισμένες περιοχές της κεντρικής και νότιας Αγγλίας, με ισχύ μέχρι λίγο πριν από το μεσημέρι.

Στο Λονδίνο και στις γύρω περιοχές από το πρωί πέφτει βροχή και χιονόνερο.

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες οφείλονται σε μάζα ψυχρού αέρα από την Αρκτική που έχει ενσκήψει στη Βρετανία από την Τρίτη, πλήττοντας εξ αρχής τη Σκωτία όπου οι χιονοπτώσεις ήταν συνεχείς και πλέον οι δρόμοι είναι καλυμμένοι από πάγο.

Εκατοντάδες σχολεία και εκεί και στην υπόλοιπη Βρετανία παραμένουν κλειστά την Παρασκευή για ακόμα μία ημέρα. Οι δε οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις στις περιοχές με το περισσότερο χιόνι και στα σημεία όπου επικρατούν «φρικτές συνθήκες για μετακινήσεις», όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Μετεωρολογικού Γραφείου,

Τα προβλήματα συνεχίζονται και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, με το πάγο στις ράγες να προκαλεί διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πεσμένα δέντρα να οδηγούν σε καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων. Τουλάχιστον μία σιδηροδρομική εταιρεία στη βορειοδυτική Αγγλία έχει ακυρώσει όλα τα πρωινά δρομολόγιά της για την Παρασκευή λόγω του συσσωρευμένου χιονιού.

