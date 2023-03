Οκτώ νεκροί και δεκάδες τραυματίες στο Αμβούργο της Γερμανίας από τους πυροβολισμούς σε κέντρο Μαρτύρων του Ιεχωβά - Άγνωστο το κίνητρο του δράστη

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη το βράδυ μετά από πυροβολισμούς στο κτίριο της εκδήλωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά, μεταξύ των οποίων και ο δράστης της επίθεσης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία το πρωί της Παρασκευής.

«Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν θανάσιμα, μεταξύ των οποίων και ο ύποπτος δράστης», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Αμβούργου, προσθέτοντας ότι αρκετοί τραυματίστηκαν, «μερικοί σοβαρά».

Δεν υπάρχει προς το παρόν ακόμη επίσημη ενημέρωση για το πιθανό κίνητρο του δράστη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Guardian ωστόσο, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, πιστεύεται ότι ήταν πρώην μέλος της κοινότητάς τους. Ο δράστης ήταν ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών και δεν ήταν γνωστός στις αρχές ως εξτρεμιστής, σημείωσε το γερμανικό έντυπο, το οποίο επικαλείται πηγές που δεν κατονομάζει. Το Der Spiegel διευκρινίζει επίσης ότι ο δράστης ήταν οπλισμένος με πιστόλι.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Αμβούργου δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές και δήλωσε ότι θα υπάρξει συνέντευξη Τύπου που έχει προγραμματιστεί στις 13:00 ώρα Ελλάδος.

In de wijk Alsterdorf in Hamburg vond een bloedbad plaats in een kerk waarbij meerdere doden vielen. De dodelijke schoten werden even na 21.00 uur afgevuurd in een "Koninkrijkszaal" van Jehovah's Getuigen - een gebouw dat wordt gebruikt voor aanbidding.