Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Πέμπτης στη συνοικία Harehills του Λιντς, με εκατοντάδες νεαρούς να συγκρούονται με την αστυνομία, να βάζουν φωτιά σε διώροφο λεωφορείο και να ανατρέπουν αστυνομικό περιπολικό.

Riots have erupted in Harehills, Leeds tonight after Social Services took children away from a Roma Gypsy family, with a police car overturned and a bus now set on fire.



Britain needs to stop importing people with an alien culture and value system. Enough is enough. pic.twitter.com/QJ4NKPaEUy July 18, 2024

Τα επεισόδια πιστεύεται ότι ξεκίνησαν όταν κοινωνικοί λειτουργοί από την υπηρεσία πρόνοιας πήραν από τους κηδεμόνες τους τέσσερα ανήλικα παιδιά, γύρω στις 5 το απόγευμα τοπική.

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το πλήθος να εκτοξεύει αντικείμενα κατά των αστυνομικών και να προξενεί φθορές, συμπεριλαμβανομένης της φωτιάς στο λεωφορείο που άρχισε με αναπτήρες.

Ο κάτοικοι είπαν ότι η κίνηση της υπηρεσίας πρόνοιας κρίθηκε υπερβολική και προκάλεσε τις αντιδράσεις.

Η τοπική αστυνομία απέδωσε τα επεισόδια σε «εγκληματική μειονότητα» που επεδίωκε τη βία, με την αρμόδια Υπουργό Εσωτερικών Υβέτ Κούπερ να δηλώνει αποτροπιασμένη από τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν.

