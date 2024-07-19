Λογαριασμός
Σοβαρά επεισόδια μεταξύ νεαρών και αστυνομίας στο Λιντς (Βίντεο)

Τα επεισόδια πιστεύεται ότι ξεκίνησαν όταν κοινωνικοί λειτουργοί από την υπηρεσία πρόνοιας πήραν από τους κηδεμόνες τους τέσσερα ανήλικα παιδιά - 

Επεισόδια στο Λιντς

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Πέμπτης στη συνοικία Harehills του Λιντς, με εκατοντάδες νεαρούς να συγκρούονται με την αστυνομία, να βάζουν φωτιά σε διώροφο λεωφορείο και να ανατρέπουν αστυνομικό περιπολικό.

Τα επεισόδια πιστεύεται ότι ξεκίνησαν όταν κοινωνικοί λειτουργοί από την υπηρεσία πρόνοιας πήραν από τους κηδεμόνες τους τέσσερα ανήλικα παιδιά, γύρω στις 5 το απόγευμα τοπική.

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το πλήθος να εκτοξεύει αντικείμενα κατά των αστυνομικών και να προξενεί φθορές, συμπεριλαμβανομένης της φωτιάς στο λεωφορείο που άρχισε με αναπτήρες.

Ο κάτοικοι είπαν ότι η κίνηση της υπηρεσίας πρόνοιας κρίθηκε υπερβολική και προκάλεσε τις αντιδράσεις.

Η τοπική αστυνομία απέδωσε τα επεισόδια σε «εγκληματική μειονότητα» που επεδίωκε τη βία, με την αρμόδια Υπουργό Εσωτερικών Υβέτ Κούπερ να δηλώνει αποτροπιασμένη από τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν.

