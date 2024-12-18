Λονδίνο, του Θανάση Γκαβού

Στο 2,6% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Νοέμβριο, ποσοστό που είναι το υψηλότερο από τον Μάρτιο.

Η νέα αύξηση, από το 2,3% του Οκτωβρίου, ήταν η δεύτερη σε δύο μήνες.

Αποδίδεται κυρίως στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και των ενδυμάτων, αλλά επίσης στις αυξημένες τιμές των εισιτηρίων για θεάματα.

Αντιθέτως, κάμψη καταγράφηκε στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αντέδρασε λέγοντας πως τα σημερινά στοιχεία υπενθυμίζουν πως για πολύ καιρό τώρα η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη για τους εργαζόμενους πολίτες. «Αγωνίζομαι να βάλω περισσότερα χρήματα στις τσέπες των εργαζομένων», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

