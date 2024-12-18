Άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει στην πρωτεύουσα του Βανουάτου Πορτ Βίλα σήμερα, μια ημέρα μετά το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών που έπληξε τη χώρα αυτή του Ειρηνικού, στοιχίζοντας τη ζωή σε 14 ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους δύο Κινέζοι πολίτες.

Τρεις άνθρωποι, που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια ενός κτιρίου, έχουν έρθει σε επαφή με τους διασώστες, ενώ δύο επιζώντες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια ενός άλλου, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Ρόμπσον Ιάβρο.

«Πιστεύουμε πως είναι και άλλοι αποκλεισμένοι στο εσωτερικό», δήλωσε ο Ιάβρο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζονται στη νησιωτική αυτή χώρα των 330.000 κατοίκων, εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οχήματα να έχουν συντριβεί κάτω από ερείπια, ογκώδεις βράχους στο οδόστρωμα ενός αυτοκινητοδρόμου και κατολισθήσεις κοντά στο λιμάνι του Πορτ Βίλα.

Το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο VBTC μετέδωσε εικόνες ανθρώπων να κάνουν ουρά για καύσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς η ηλεκτροδότηση, η υδροδότηση και οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί.

Υπάρχουν 14 επιβεβαιωμένοι νεκροί, τέσσερις από τους οποίους σε ένα κτίριο που κατέρρευσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Γραφείου Διαχείρισης Καταστροφών.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, ανακοίνωσε η αστυνομία. Σκηνές στήνονται έξω από το νοσοκομείο του Πορτ Βίλα για να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς που φθάνουν εκεί.

Ο επικεφαλής του γραφείου της UNICEF στο Βανουάτου Ερίκ Ντιπέρ δήλωσε πως η μόλυνση του νερού δημιουργεί μεγάλη ανησυχία.

«Είδαμε ήδη σήμερα το πρωί αύξηση των παιδιών με διάρροια, πράγμα που σημαίνει πως άρχισαν να πίνουν μολυσμένο νερό επειδή η παροχή έχει διακοπεί», δήλωσε σε συνέντευξη στο Ρόιτερς.

Ο πρεσβευτής της Κίνας επιβεβαίωσε πως δύο Κινέζοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των νεκρών.

Μετασεισμοί, ένας από τους οποίους ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών, έπληξαν στη διάρκεια της νύκτας το Βανουάτου.

«Ακόμα και πριν από δύο λεπτά, είχαμε άλλον ένα μετασεισμό ... δεν μπορούμε καν να τους μετρήσουμε. Πάρα πολλοί μετασεισμοί στη διάρκεια της νύχτας», είπε σήμερα στο ABC News η Αυστραλή Καρολάιν Μπερντ, η οποία διευθύνει ένα θέρετρο στο Πορτ Βίλα.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Σαρλό Σαλουάι δήλωσε πως κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγόρευση κυκλοφορίας για επτά ημέρες στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, ενώ ζητήθηκε διεθνής αρωγή.

ΓΑ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.