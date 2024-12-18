Πεσκόφ: Ξέρουμε ποιος διέταξε την τρομοκρατική επίθεση στον Κιρίλοφ

Η Ρωσία γνωρίζει ποιος διέταξε την τρομοκρατική επίθεση στον αντιστράτηγο Κιρίλοφ δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, στον απόηχο της σύλληψης ενός 29χρονου Ουζμπέκου για τη δολοφονία του αντιστράτηγου και του υπασπιστή του τα ξημερώματα της Τρίτης στη Μόσχα. Ο 29χρονος φέρεται να δήλωσε ότι στρατολογήθηκε από την ουκρανική μυστική υπηρεσία (SBU).



«Οι ειδικές υπηρεσίες ερευνούν αποτελεσματικά την υπόθεση της δολοφονίας του Ιγκόρ Κιρίλοφ, είναι προφανές ότι ο ‘’πελάτης’’ είναι το καθεστώς του Κιέβου», είπε ο Πεσκόφ.

Ο Πούτιν εκφράζει βαθιά συλλυπητήρια για τον θάνατο του επικεφαλής των δυνάμεων πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας, Ιγκόρ Κιρίλοφ, είπε ο Πεσκόφ, στην πρώτη δήλωσή του για τη δολοφονία του αντιστράτηγου. Η Ουκρανία χρησιμοποιεί τρομοκρατικές μεθόδους... Ο αγώνας εναντίον αυτού του ναζιστικού καθεστώτος θα συνεχιστεί… Η δολοφονία του αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ορθότητα των ενεργειών της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της ‘’ειδικής επιχείρησης’’ (πόλεμος στην Ουκρανία)» πρόσθεσε ο Ρώσος αξιωματούχος.

