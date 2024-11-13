Η οικονομική ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επαναφέρει τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και να βλάψει την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο, προειδοποιεί ο Φρανσουά Βιλρουά, επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

«Το πρόγραμμα απειλεί να επαναφέρει τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε στο δίκτυο France Inter. «Απειλεί να μειώσει λίγο την ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο. Μένει να δούμε αν η μείωση θα γίνει αισθητή περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα ή την Ευρώπη».

Ο Τραμπ έχει μιλήσει για επιβολή δασμών 10% ή περισσότερο σε όλα τα προϊόντα που θα εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και δασμούς 60% στις εισαγωγές από την Κίνα. Υποστηρίζει ότι με τον τρόπο αυτόν θα εξαλειφθεί το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ.

Αλλά ο Φρανσουά Βιλρουά προβλέπει ότι αυτοί που θα επωμισθούν το βάρος πολλών από τους δασμούς θα είναι οι ίδιοι οι αμερικανοί πολίτες.

«Προστατευτισμός σχεδόν πάντα σημαίνει μείωση αγοραστικής δύναμης από τους καταναλωτές», είπε.

Οι προβλέψεις του γάλλου κεντρικού τραπεζίτη συμπίπτουν με τις εκτιμήσεις που διατύπωσαν χθες οι συνάδελφοί του της Αυστρίας και της Φινλανδίας και επίσης μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προειδοποιώντας ότι οι πολιτικές προστατευτισμού από την επόμενη κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πλήξουν την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με το 2018.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι υψηλοί εισαγωγικοί δασμοί για τους οποίους γίνεται λόγος μπορεί να έχουν επιβλαβείς συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο φινλανδός κεντρικός τραπεζίτης Ολι Ρεν. «Ενας νέος εμπορικός πόλεμος είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε σε μία συγκυρία γεωπολιτικής αντιπαλότητας - κυρίως μεταξύ συμμάχων».

Ο κεντρικός τραπεζίτης της Αυστρίας Ρόμπερτ Χόλτσμαν προειδοποίησε ότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ εφαρμόσει τις πολιτικές που έχει εξαγγείλει, τα αμερικανικά επιτόκια και ο πληθωρισμός θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, πράγμα που θα σημαίνει πίεση των τιμών προς τα επάνω αλλού.

«Εννοεί αυτό που έχει πει και είναι πιθανόν ότι θα το εφαρμόσει ταχύτερα από ό,τι περιμένουμε. Αν ισχύσει αυτό, τι περιμένουν οι αγορές; Οτι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε υψηλότερα επίπεδα και ότι ο πληθωρισμός θα είναι επίσης υψηλότερος», είπε ο Ρόμπερτ Χόλτσμαν προσθέτοντας ότι αυτό θα ασκήσει ανοδικές πιέσεις προς το δολάριο και τον πληθωρισμό της ευρωζώνης.

Ο Ρόμπερτ Χόλτσμαν πρόσθεσε ότι εάν το δολάριο σταθεροποιηθεί και πλησιάσει στην ισοτιμία 1 προς 1 έναντι του ευρώ, αυτό θα έχει μετρήσιμη επίπτωση στο εισαγωγικό κόστος, κυρίως της ενέργειας, καθιστώντας δυσκολότερο για την ΕΚΤ να επιτύχει τον στόχο του 2% στον πληθωρισμό και πιθανώς θα καθυστερήσει την διαδικασία.

Οι εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη είχαν αρχίσει να αυξάνονται κατά την διάρκεια της πρώτης προεδρίας Τραμπ και η Ευρώπη δυσκολευόταν να καταλήξει σε κοινή απάντηση, ένα λάθος που δεν πρέπει να κάνει αυτήν την φορά, δήλωσε ο Ολι Ρεν. «Αν είναι να ξεκινήσει εμπορικός πόλεμος, η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι απροετοίμαστη, όπως το 2018».

«Η ΕΚΤ οφείλει, στο πλαίσιο της εντολής της, να ενεργήσει ως άγκυρα οικονομικής και νομισματικής σταθερότητας σε αυτό το ταραγμένο τοπίο. Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι θα επωμισθούμε στο ακέραιο την ευθύνη αυτή», προειδοποίησε ο φινλανδός κεντρικός τραπεζίτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

