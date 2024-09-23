Τα ξημερώματα της Κυριακής, η Χεζμπολάχ έπληξε από τον Λίβανο με τουλάχιστον 150 πυραύλους το βόρειο Ισραήλ, στοχεύοντας εγκαταστάσεις παραγωγής του στρατού και μια αεροπορικής βάση κοντά στην ισραηλινή πόλη Χάιφα.

Στις επιθέσεις αυτές, η σιϊτική οργάνωση ανέφερε ότι χρησιμοποίησε για πρώτη φορά πυραύλους Fadi 1 και Fadi 2, ένα όπλο μεγαλύτερου βεληνεκούς που φαίνεται ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το CNN

Σύμφωνα με αξιωματούχους του κινήματος και διεθνή μμε, οι πύραυλοι αυτοί προέρχονται από τη Συρία, και είναι τροποποιημένοι στον Λίβανο.

Πηγή κοντά στη Χεζμπολάχ δήλωσε στο L'Orient Today ότι ο Fadi-1 είναι μια παραλλαγή του πυραύλου Khaybar-1 που κατασκευάζεται στη Συρία, τον οποίο η Χεζμπολάχ είναι γνωστό ότι τροποποιεί.

Fadi 1: Εμβέλεια 70 χιλιόμετρα

🇱🇧🇮🇱 HEZBOLLAH UNVEILS FADI-1 ROCKET DETAILS:



Length: 6m



Range: 75 km



Warhead: 83 kg explosives



Caliber: 220 mm



First deployed in the 2006 war, this rocket makes its impactful return in the current War! pic.twitter.com/bZ6S1HXLAQ — Militant Tracker (@MilitantTracker) September 22, 2024

Η Χεζμπολάχ επεσήμανε ότι «τα χαρακτηριστικά του πυραύλου Fadi 1 είναι ότι η εκρηκτική κεφαλή έχει βάρος 83 κιλά, το διαμέτρημα του βλήματος είναι 220 χιλιοστά, το μήκος του είναι 6 μέτρα και η εμβέλεια είναι 70 χιλιόμετρα».

Ο συγκεκριμένος πύραυλος είναι τακτικός και χρησιμοποιείται σε εντατικούς τοπικούς βομβαρδισμούς για να «προκαλέσει σύγχυση» στα αμυντικά συστήματα.

Μπορεί να εκτοξευθεί από σταθερές ή κινητές συστοιχίες, ενώ χρησιμοποιείται «για να διαταράξει τις γραμμές ανεφοδιασμού και τις βάσεις στόχων μακριά από τις πρώτες γραμμές» σημείωσε η Χεζμπολάχ.

Fadi 2: Εμβέλεια 100 χλμ

Hezbollah unveils the Fadi 2 rocket, which made its combat debut against Israel last night.



Warhead weight: 170 kg.

Diameter: 302 mm.

Length: 6 meters.

Range: 100 km. pic.twitter.com/Ew8lhaJWLv — Mike (@Doranimated) September 22, 2024

Και αυτός ο πύραυλος είναι εδάφους-εδάφους, τακτικός και χρησιμοποιείται για «βομβαρδισμούς περιοχής».

Η εκρηκτική κεφαλή έχει βάρος 170 κιλά, το διαμέτρημα του πυραύλου είναι 302 χιλιοστά, το μήκος του είναι 6 μέτρα και το βεληνεκές 100 χιλιόμετρα.

«Η κεφαλή είναι εξαιρετικά εκρηκτική, γεγονός που την καθιστά αποτελεσματική ενάντια σε οχυρωμένες τοποθεσίες, υποδομές και μεγάλες συγκεντρώσεις εχθρικών δυνάμεων», είπε η Χεζμπολάχ ανακοινώνοντας ότι «ο πύραυλος τέθηκε σε λειτουργία κατά τον πόλεμο του Ιουλίου 2006».

Πηγή: skai.gr

