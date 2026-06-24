Βρετανία: Παραβίασε κόκκινο σηματοδότη το τρένο που συγκρούστηκε στο Μπέντφορντ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη, προκαλώντας τη σύγκρουση με σταματημένο τρένο, που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του ίδιου και στον τραυματισμό 162 ανθρώπων.

Η σύγκρουση σημειώθηκε νότια του Μπέντφορντ, περίπου 90 χιλιόμετρα από το Λονδίνο, με 53 τραυματίες να νοσηλεύονται και 8 να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Το πρώτο τρένο ήταν σταματημένο, λόγω βλάβης στο αυτόματο σύστημα προειδοποίησης (AWS)

Ο μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας που έπεσε στο πίσω μέρος ενός άλλου τρένου την περασμένη Παρασκευή, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ίδιος, παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας.

Από τη σύγκρουση των τρένων στα νότια του Μπέντφορντ, σε απόσταση περίπου 90 χιλιομέτρων από το Λονδίνο, τραυματίστηκαν επίσης 162 άνθρωποι. Από αυτούς οι 53 νοσηλεύονται ακόμη και η κατάσταση των οκτώ θεωρείται κρίσιμη.

Το πρώτο τρένο ήταν σταματημένο, λόγω βλάβης στο αυτόματο σύστημα προειδοποίησης (AWS), που είχε ως αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το σύστημα πέδησης, ανέφερε η υπηρεσία ερευνών σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Το τρένο που ακολουθούσε στην ίδια γραμμή πέρασε δύο πορτοκαλί σηματοδότες –που προειδοποιούν ότι μπορεί να συνεχίσει την πορεία του αλλά θα πρέπει να είναι σε θέση να σταματήσει στον κόκκινο σηματοδότη λίγο μακρύτερα– και στη συνέχεια πέρασε και το κόκκινο σήμα, σύμφωνα με το βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης.

Η ανάλυση του ενός από τα «μαύρα κουτιά» του τρένου δείχνει ότι ο μηχανοδηγός επιχείρησε να φρενάρει περίπου 9 δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση, ενώ η αμαξοστοιχία έτρεχε με 122 χιλιόμετρα/ώρα. Τη στιγμή της σύγκρουσης, η ταχύτητα του τρένου είχε μειωθεί στα 79 χλμ./ώρα.

Η ομάδα ερευνών σημείωσε ότι ο σηματοδότης τον οποίο πέρασε ο μηχανοδηγός είναι εξοπλισμένος με σύστημα AWS και ότι το σύστημα του τρένου υπό κανονικές συνθήκες ηχεί όταν πλησιάζει σε κόκκινο σηματοδότη. «Όταν λαμβάνει ηχητικό σήμα, ο μηχανοδηγός πρέπει να δείξει ότι έλαβε γνώση, πιέζοντας ένα κουμπί στην καμπίνα» και «αν δεν υπάρξει ανταπόκριση εκ μέρους του σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενεργοποιείται το αυτόματο σύστημα πέδησης».

Οι ερευνητές σκοπεύουν να εξετάσουν αν λειτούργησε το σύστημα AWS του τρένου και εκείνο του φωτεινού σηματοδότη.

Ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου των μηχανοδηγών Aslef, Ντέιβ Καλφ, είπε ότι είναι «σημαντικό να καταλάβουμε πώς και γιατί» το τρένο παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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