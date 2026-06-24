Η Γαλλία υποχρεώνεται να επανεξετάσει τη στάση της απέναντι στα κλιματιστικά

Καθώς οι θερμοκρασίες εκτοξεύονται, η Γαλλία αναγκάζεται να επανεξετάσει τις μακροχρόνιες επιφυλάξεις της απέναντι σε μια πιθανή απάντηση στην κλιματική αλλαγή: τον κλιματισμό.

Αυτή την εβδομάδα η συζήτηση γύρω από τον κλιματισμό αναζωπυρώθηκε, με τη Μαρίν Λε Πεν (Marine Le Pen) από τη λαϊκιστική δεξιά να ζητά ένα μαζικό πρόγραμμα επιδοτούμενης εγκατάστασης κλιματιστικών και τους παραδοσιακά εχθρικούς προς το μέτρο, Πράσινους, να παραδέχονται ότι κάποια μορφή κλιματισμού ίσως είναι πλέον αναπόφευκτη.

Σήμερα, μόνο το 25% των γαλλικών νοικοκυριών διαθέτει κλιματιστική μονάδα. Στην Ισπανία και την Ιταλία το ποσοστό φτάνει το 50%, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία αγγίζει το 90%. Τα γαλλικά νοσοκομεία και σχολεία επίσης σπάνια διαθέτουν κλιματισμό. Χιλιάδες σχολεία αναγκάστηκαν να κλείσουν αυτή την εβδομάδα, ενώ γιατροί και νοσηλευτές διαμαρτύρονται ότι οι συνθήκες γίνονται ολοένα και πιο αφόρητες.

Με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν τους 40°C, η Τρίτη ήταν η θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία, πολλοί έσπευσαν να αγοράσουν φορητές συσκευές κλιματισμού, ώστε τα παιδιά να μπορούν να παρακολουθήσουν έστω λίγες ώρες μαθημάτων ή οι κάτοικοι διαμερισμάτων να καταφέρουν να κοιμηθούν τη νύχτα.

Και ολοένα περισσότερο φαίνεται ότι οι μακροχρόνιοι αντίπαλοι του κλιματισμού, κυρίως από την περιβαλλοντική αριστερά, αναγνωρίζουν πως θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της απάντησης της χώρας στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Αυτή την εβδομάδα, η επικεφαλής του κόμματος των Οικολόγων, Marie Tondelier, έσπασε ένα είδος ταμπού δηλώνοντας ότι τα σχολεία και τα νοσοκομεία θα χρειαστούν κλιματισμό. «Υπάρχουν χώροι όπου πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτόν», είπε.

Η απομάκρυνσή της από αυτό που χαρακτήρισε «αντι-κλιματιστικό δόγμα» είναι σημαντική, καθώς μέχρι σήμερα το Πράσινο κίνημα στη Γαλλία θεωρούσε τον κλιματισμό ως μία από τις χειρότερες λύσεις για την κλιματική αλλαγή.

Οι ακτιβιστές υποστήριζαν ότι, αντί να αντιμετωπίζει τις βαθύτερες αιτίες της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ο κλιματισμός απλώς μετριάζει τις συνέπειές της. Επιπλέον, καθιστώντας τις συνέπειες αυτές πιο ανεκτές, αποσπά την προσοχή από τον ουσιαστικό αγώνα κατά των αιτιών της κλιματικής αλλαγής.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις συχνά επικρίνουν επίσης τον κλιματισμό επειδή επιδεινώνει το πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει επειδή απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσει. Αν και το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία προέρχεται από πυρηνική ενέργεια, σε άλλες χώρες αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση ορυκτών καυσίμων.

Υπάρχει επίσης το ζήτημα των ψυκτικών αερίων που χρησιμοποιούνται στα κλιματιστικά, τα οποία είναι αέρια του θερμοκηπίου και συχνά διαρρέουν. Επιπλέον, υπάρχει το φαινόμενο της αστικής θέρμανσης, που προκαλείται από την αποβολή θερμού αέρα στους δρόμους. Οι απόψεις διίστανται, αλλά ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία στις πόλεις κατά δύο ή τρεις βαθμούς.

Η δυσπιστία απέναντι στον κλιματισμό έχει επηρεάσει και την κυβερνητική πολιτική.

Οι νέοι κανονισμοί για την κατασκευή και ανακαίνιση κτιρίων δίνουν έμφαση στη μόνωση, το πράσινο και τις σύγχρονες τεχνικές κυκλοφορίας αέρα, με ρητό στόχο να καταστήσουν τον κλιματισμό περιττό. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο νέο νοσοκομείο που κατασκευάζεται στην πόλη Nantes θα διαθέτει κλιματισμό μόνο στα μισά δωμάτιά του, προκαλώντας την οργή των συνδικάτων του υγειονομικού προσωπικού.

«Στο σημερινό περιβαλλοντικό πλαίσιο, θα έπρεπε να υπάρχει κλιματισμός παντού», δήλωσε ο συνδικαλιστής Olivier Terrien.

Σύμφωνα με τη Valérie Pécresse, «το κράτος λειτουργεί με μια ιδεολογία κατά του κλιματισμού. Όμως ο κλιματισμός πρέπει να συμπεριληφθεί στις λύσεις, μαζί με άλλες μεθόδους ψύξης».

Η Πεκρές, που είναι υπεύθυνη για τις περιφερειακές μεταφορές του Παρισιού, ελπίζει ότι όλα τα λεωφορεία και τα τρένα θα διαθέτουν κλιματισμό έως το 2032, ενώ κατηγορεί τον Σοσιαλιστή προκάτοχό της ότι δεν είχε αντιληφθεί τη σημασία του ζητήματος.

Η πολιτική δεξιά ήταν πάντοτε πιο θετική απέναντι στον κλιματισμό από ό,τι η αριστερά, και κανείς περισσότερο από το κόμμα National Rally της Μαρίν Λεπέν.

Αυτή την εβδομάδα η Λεπέν ζήτησε ένα πανεθνικό «σχέδιο κλιματισμού» για τον εξοπλισμό όλων των σχολείων και νοσοκομείων με κλιματιστικά.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κόμματος, Jean-Philippe Tanguy, το σχέδιο θα περιλάμβανε επίσης κρατικά υποστηριζόμενα άτοκα δάνεια ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, ώστε 30 έως 40 εκατομμύρια πολίτες να μπορέσουν να εγκαταστήσουν συστήματα ψύξης στα σπίτια τους.

Οι επικριτές χαρακτήρισαν το σχέδιο του Εθνικού Συναγερμού ευκαιριακό και χωρίς σαφή κοστολόγηση. Υποστηρίζουν ότι η λαϊκιστική δεξιά ήταν από τις τελευταίες πολιτικές δυνάμεις που αναγνώρισαν την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής και γι’ αυτό έχει περιορισμένη αξιοπιστία όταν μιλά για τις συνέπειές της σήμερα.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι καθώς οι θερμοκρασίες στη Γαλλία πλησιάζουν επικίνδυνα επίπεδα, με ανθρώπινες ζωές να διακυβεύονται και σχολεία και νοσοκομεία να απειλούνται με δυσλειτουργία, όλο και περισσότεροι καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: περισσότερος κλιματισμός φαίνεται πλέον αναπόφευκτος.

Πηγή: skai.gr

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