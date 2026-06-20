Βρετανία: Ένας νεκρός, 89 τραυματίες, οι 33 σοβαρά, από τη σύγκρουση τρένων κοντά στο Μπέντφορντ

Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Μπέντφορντ, στη Βρετανία.

Έντεκα άνθρωποι υπέστησαν πολύ σοβαρά τραύματα, 22 τραυματίστηκαν σοβαρά και ακόμη 56 φέρουν ελαφρά τραύματα, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο αμαξοστοιχίες της East Midlands Railway (EMR) με νότια κατεύθυνση, οι οποίες κατευθύνονταν προς τον σταθμό London St Pancras το απόγευμα της Παρασκευής. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου RMT, Έντι Ντέμπσι, δήλωσε ότι το συνδικάτο είναι «συντετριμμένο που πληροφορήθηκε ότι ένας μηχανοδηγός και πρώην εκπρόσωπος του RMT έχασε τραγικά τη ζωή του» στη σύγκρουση.

Σε ανακοίνωσή της, η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (BTP) ανέφερε ότι κήρυξε κατάσταση μείζονος συμβάντος μετά τη σύγκρουση, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 17:15, ώρα Βρετανίας την Παρασκευή.

«Τραγικό, ένα άτομο διαπιστώθηκε νεκρό στο σημείο. Πρόκειται για τον οδηγό ενός από τα τρένα που ενεπλάκησαν και η οικογένειά του έχει ενημερωθεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα δρομολόγια της East Midlands Railway από και προς τον σταθμό London St Pancras ανεστάλησαν για το υπόλοιπο της Παρασκευής το βράδυ.

Ο επιβάτης δρ Πίτερ Ναπ δήλωσε στο BBC ότι ταξίδευε στο «μπροστινό βαγόνι του τρένου που συγκρούστηκε με το άλλο». «Όταν σηκώθηκα, είδα όλες τις καρέκλες πεταμένες παντού. Ένιωσα σαν να είχα βρεθεί μέσα σε έκρηξη βόμβας. Όταν σηκώθηκα, είδα πρόσωπα ανθρώπων ματωμένα και πόδια ανθρώπων που έμοιαζαν σπασμένα, και υπήρχε καπνός παντού», ανέφερε.

Η Σόλα Μενέ, ακόμη μία επιβάτιδα σε ένα από τα τρένα που ενεπλάκησαν, είπε ότι άκουσε έναν «δυνατό κρότο», προσθέτοντας: «Οι άνθρωποι εκτινάχθηκαν από τις θέσεις τους, τα καθίσματα τραντάζονταν και μετά κάποιος εκτινάχθηκε και χτύπησε τον σύζυγό μου στο πρόσωπο. Υπήρχε πολύ αίμα. Πολλοί άνθρωποι είχαν τραύματα στο πρόσωπο».

Μετά τη σύγκρουση επικράτησε μεγάλη σύγχυση ως προς το τι είχε συμβεί, πρόσθεσε η Μενέ.

Η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ δήλωσε «βαθιά ανήσυχη» από την είδηση της σύγκρουσης και του θανάτου ενός ανθρώπου.

«Η σκέψη μου είναι σε όλους όσοι επηρεάστηκαν», δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης το βράδυ της Παρασκευής, «ιδίως στους ανθρώπους που τραυματίστηκαν, στους φίλους τους και στις οικογένειές τους».

Όταν ρωτήθηκε για τα αίτια του θανατηφόρου περιστατικού, η Αλεξάντερ είπε ότι είναι «πολύ νωρίς για εικασίες». «Θα διασφαλίσουμε ότι θα γίνει διεξοδική έρευνα για να διαπιστωθεί πώς συνέβη αυτή η σύγκρουση και για να εξασφαλιστεί ότι θα αντληθούν διδάγματα, ώστε να μην έχουμε ποτέ ξανά ένα τέτοιο περιστατικό», τόνισε.

«Οι βρετανικοί σιδηρόδρομοι είναι από τους ασφαλέστερους στον κόσμο», πρόσθεσε. «Είναι πολύ ασυνήθιστο να συμβαίνει κάτι τέτοιο στο δίκτυο».

Εναέρια πλάνα από το σημείο μετά τη σύγκρουση δείχνουν τα δύο κατεστραμμένα τρένα, με τα περισσότερα βαγόνια πάνω στις ράγες, αλλά τουλάχιστον ένα εκτροχιασμένο.

Τα δύο τρένα που ενεπλάκησαν ήταν η αμαξοστοιχία της EMR των 16:40 από το Κόρμπι προς το London St Pancras και η αμαξοστοιχία των 15:50 από το Νότιγχαμ προς το London St Pancras, στο Bedford South, δήλωσε εκπρόσωπος της EMR.



Πηγή: skai.gr

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