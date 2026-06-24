Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την Ευρωπόλ και την Eurojust

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέα μέτρα που θα ενισχύσουν την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε ένα εγκληματικό τοπίο που εξελίσσεται διαρκώς. Το έγκλημα γίνεται ολοένα και πιο εξελιγμένο, διεθνές και ψηφιακό. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του σοβαρού εγκλήματος, η αστυνομία, τα τελωνεία, οι εισαγγελικές αρχές και τα δικαστήρια πρέπει να συνεργάζονται στενά, από την έναρξη της έρευνας έως την οριστική δικαστική απόφαση.

Οι σημερινές προτάσεις καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα στήριξης της ΕΕ προς τα κράτη μέλη — από την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση, έως τη δικαστική συνεργασία και τη δίωξη στην πράξη. Η δέσμη περιλαμβάνει δύο κανονισμούς που διευρύνουν τις αρμοδιότητες της Ευρωπόλ και της Eurojust, μία αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας, καθώς και τροποποιήσεις του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης.

Τα μέτρα αυτά θα βελτιώσουν τη συνεργασία και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ και των εθνικών αρχών, όπως οι αστυνομικές, οι τελωνειακές και οι δικαστικές. Θα ευνοήσουν τη διενέργεια περισσότερων κοινών ερευνών, θα επιταχύνουν την άσκηση διώξεων, και θα διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, χάρη σε ένα σαφέστερο νομικό πλαίσιο και στη μείωση του διοικητικού φόρτου.

Η Ευρωπόλ και η Eurojust είναι ο πυρήνας της αντίδρασης της ΕΕ απέναντι σε δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος, τρομοκράτες και εχθρικούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό, παγκόσμιο και διαδικτυακό επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη. Με τις προτάσεις αυτές, η Επιτροπή υλοποιεί τις πολιτικές κατευθύνσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν και τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ, ProtectEU.

Kορίνα Γεωργίου

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