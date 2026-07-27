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Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας - Ένας νεκρός - Δείτε βίντεο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν μια απανθρακωμένη σορό, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ υπάρχουν αναφορές και για 3-4 ελαφρά τραυματίες.

UPDATE: 14:32
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Έκρηξη

Συναγερμός έχει σημάνει στα Εξαμίλια Κορινθίας, με έναν άνθρωπο να ανασύρεται νεκρός μετά από έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής και τυποποίησης ξυδιού. 

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, που είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν μια απανθρακωμένη σορό, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ υπάρχουν αναφορές και για 3-4 ελαφρά τραυματίες

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 32 πυροσβέστες και 10 οχήματα καθώς και ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας εκκωφαντικός κρότος ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Λίγο αργότερα, εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά εντός των εγκαταστάσεων η οποία έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Φωτιά

Εικόνα, βίντεο από korinthostv.gr, loutrakitv.gr.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Έκρηξη εργοστάσιο Κορινθία
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