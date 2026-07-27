Συναγερμός έχει σημάνει στα Εξαμίλια Κορινθίας, με έναν άνθρωπο να ανασύρεται νεκρός μετά από έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής και τυποποίησης ξυδιού.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, που είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν μια απανθρακωμένη σορό, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ υπάρχουν αναφορές και για 3-4 ελαφρά τραυματίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 32 πυροσβέστες και 10 οχήματα καθώς και ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων.

#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο δήμο Κορινθίων. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας εκκωφαντικός κρότος ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Λίγο αργότερα, εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά εντός των εγκαταστάσεων η οποία έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Εικόνα, βίντεο από korinthostv.gr, loutrakitv.gr.

Πηγή: skai.gr

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