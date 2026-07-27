Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν drones από το Ιράκ που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και το Ριάντ

Η αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισε και κατέστρεψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην ανατολική περιφέρεια της χώρας και την πρωτεύουσα Ριάντ, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, τα drones εκτοξεύθηκαν από ένοπλες ομάδες στο Ιράκ που είναι σύμμαχες του Ιράν.



Πηγή: skai.gr

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