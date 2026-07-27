Ο Νετανιάχου προσπαθεί να «ερμηνεύσει» τον Τραμπ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου αναχωρεί για τις ΗΠΑ για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Τραμπ, με κύριο θέμα την έκρυθμη κατάσταση στον Περσικό Κόλπο και τις προθέσεις των ΗΠΑ έναντι του Ιράν.

Η αμερικανική κυβέρνηση ακύρωσε αιφνιδιαστικά κοινές αμερικανοϊσραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, δίνοντας παράταση στη διπλωματία, προκαλώντας αμηχανία στην ισραηλινή πλευρά.

Παρά την απόφαση αυτή, συνεχίζεται κανονικά η άφιξη αμερικανικών μαχητικών στο Τελ Αβίβ και άλλες χώρες της περιοχής, ενισχύοντας την στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Στις ΗΠΑ ο Νετανιάχου σε μία προσπάθεια διερεύνησης των προθέσεων του Αμερικανού Προέδρου έναντι του Ιράν. Ποικίλα μηνύματα στέλνει η ισραηλινή πλευρά προς πάσα κατεύθυνση με δηλώσεις και στρατιωτικές επιχειρήσεις.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Με αφορμή την κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ισχυρού παράγοντα στο φιλοϊσραηλινό λόμπι, αναχωρεί σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Βενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να συναντηθεί την Τρίτη με τον Πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο.



Πρώτο θέμα της ατζέντας του ισραηλινού πρωθυπουργού είναι η έκρυθμη κατάσταση στον Περσικό Κόλπο, σε μία προσπάθεια να διερευνήσει ποιες ακριβώς είναι οι πραγματικές προθέσεις των ΗΠΑ έναντι του καθεστώτος της Τεχεράνης. Άλλωστε, δεν αποτελεί μυστικό ότι μετά την απόφαση Τραμπ να ακυρωθεί «κυριολεκτικά στο παρά πέντε», όπως σχολιάζουν χαρακτηριστικά ισραηλινοί αναλυτές στα τοπικά μέσα, η επανέναρξη των κοινών αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών κατά του Ιράν, οι οποίοι, σύμφωνα με επίμονες διαρροές του τελευταίου διημέρου, είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/7). Η αμερικανική απόφαση «να δοθεί ακόμα ένα περιθώριο στην διπλωματία», όπως δήλωσε ο επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, πρέσβης Μάικ Γουόλτς, προκάλεσε αμηχανία στην ισραηλινή πλευρά, παρότι ο ρυθμός έλευσης των αμερικανικών μαχητικών στο διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, αλλά και σε άλλες χώρες της περιοχής, συνεχίζεται αμείωτος, όπως μεταδίδει η κρατική ισραηλινή τηλεόραση.

Ισραηλινές κινήσεις προς πολλαπλούς αποδέκτες

Ανεξάρτητα από τις διαμεσολαβητικές κινήσεις του Πακιστάν και του Ομάν που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως επιβεβαίωσε χθες βράδυ ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακαΐ, προλέγοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι οι έμμεσες επαφές Ιράν-ΗΠΑ αποτελούν ένα ορατό ενδεχόμενο στον ορίζοντα, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε χθες ότι «εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, είτε άμεσα είτε μέσω των περιφερειακών του συμμάχων, η απάντηση θα είναι σκληρή».



Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε σήμερα την κλήση άλλων 240.000 εφέδρων, ενώ επί του πεδίου ο IDF βομβάρδισε χθες (26/7) θέσεις της Χαμάς στην Γάζα, της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και ισλαμιστικών ομάδων στην επαρχία Ντάρα της νότιας Συρίας, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο πολλαπλά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά ενόψει της αυριανής συνάντησης Τραμπ-Νετανιάχου.

Επικρίσεις κατά Νετανιάχου

Πάντως σε εσωτερικό επίπεδο, εκφράζονται απαισιόδοξες εκτιμήσεις κατά πόσον ο Νετανιάχου θα μπορέσει να «διαχειριστεί» τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, μιλώντας σήμερα στο κρατικό ραδιόφωνο, ο τέως επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, Άμος Γιάντλιν, αφού επέκρινε τους χειρισμούς της κυβέρνησης και του Νετανιάχου προσωπικά έναντι των αμερικανικών κέντρων λήψεως αποφάσεων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενώ ο αρχικός σκοπός των επιχειρήσεων κατά του Ιράν ήταν η καταστροφή του πυρηνικού του προγράμματος και η κατάρρευση του καθεστώτος του, εν τέλει σήμερα η Ουάσιγκτον δείχνει να επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και στην μείωση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, θέτοντας σε σαφώς δεύτερη μοίρα τις ισραηλινές επιδιώξεις.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.