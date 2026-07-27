Κρήτη: Οκτώ συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 27 Ιουλίου μεγάλη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), στην επαρχία Μονοφατσίου στον νομό Ηρακλείου, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε αναπτύξει πολυσχιδή παράνομη δράση στο νησί.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη οκτώ ατόμων, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να υπάρξουν επιπλέον συλλήψεις ή νέα ευρήματα κατά τις έρευνες που πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Κρήτης.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται, κατά περίπτωση, σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιάσεων, αλλά και απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα μέλη της ξεπερνά τις 270.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει ότι:

«Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα (27/7/2026) αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας (συμμορίας), τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις, καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.»



Πηγή: skai.gr

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