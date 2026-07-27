Παρίσι: Τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι κοντά στην Πορτ ντε Κλισί

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας 27/7, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στην περιοχή της Πορτ ντε Κλισί, στο βόρειο Παρίσι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η Le Figaro, επιβεβαιώνοντας σχετική πληροφορία του AFP.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι σε πολυσύχναστο σημείο της γαλλικής πρωτεύουσας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Τα τρία θύματα δέχθηκαν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο και τους παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από διασώστες που έσπευσαν στο σημείο. Στη συνέχεια διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας τους ή για τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

Η αστυνομία απέκλεισε άμεσα την περιοχή και προχώρησε στην ακινητοποίηση και σύλληψη του φερόμενου ως δράστη. Οι γαλλικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τα κίνητρα της επίθεσης και να διαπιστώσουν εάν ο δράστης γνώριζε τα θύματα ή επρόκειτο για τυχαία επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν το περιστατικό με τρομοκρατική ενέργεια, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές.

Νέα περιστατικά βίας με μαχαίρι στη Γαλλία

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων με μαχαίρι που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στη γαλλική πρωτεύουσα. Οι αρχές έχουν ενισχύσει την αστυνόμευση σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας, ενώ κάθε νέο περιστατικό εξετάζεται διεξοδικά ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέεται με εγκληματικές ενέργειες, ψυχιατρικά προβλήματα ή άλλους παράγοντες.



Πηγή: skai.gr

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